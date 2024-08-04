В Петербурге мурманчанин совершил суицид, отправив прохожего в реанимацию

Врачи Елизаветинской больницы спасают 28-летнего петербуржца, который стал жертвой чудовищных обстоятельств. Как стало известно «Фонтанке», около часа ночи 4 августа у дома 58к1 по проспекту Луначарского нашли труп 22-летнего мурманчанина и переломанного жителя проспекта Художников.



По предварительным данным, погибшего перед трагедией видели на балконе девятого этажа. Пострадавший же в этот момент проходил внизу.

У петербуржца переломан череп и правая нога. В тяжелом состоянии молодой человек помещен в реанимацию.

