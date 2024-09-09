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    ТАСС: замглавы УФСИН по Подмосковью признал вину в получении взятки

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    4 комментария

    Заместитель начальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал вину в получении крупной взятки, суд оставил его под арестом. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

    «Считать, что он может воздействовать на свидетелей, нет оснований, поскольку он дал признательные показания», — говорится в одной из апелляционных жалоб на арест Талаева.

    Талаев просил, чтобы его перевели из СИЗО под домашний арест. Но суд решил, что он может противодействовать расследованию дела.

    Талаев был арестован 23 мая 2024 года, он обвиняется в получении взятки в 800 тысяч рублей. По данным следствия, он летом 2023 года получил взятку от компании, поставляющей в учреждения ФСИН молочную продукцию. Талаева обвинили в получении крупной взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ), а трех коммерсантов — в даче взяток и посредничестве (пункты «а, б» части 4 статьи 291 / пункты «а, б» части 3 статьи 291.1 УК РФ). В отношении всех фигурантов были избраны меры пресечения. Талаева отправили в СИЗО.

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    ВзяткаВзятка в крупном размереФСИНМосковская областьПодмосковье
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    Комментарии 4

    28243726709 Сен 2024 в 10:16
    Непонятно последнее время.. правозахоронители стали так активно скрепы шатать - это пока ставить на прикорм новых голодных, более лояльных?
    +0−0
    VKuser17419822109 Сен 2024 в 10:16
    Какая мелочь....Он опозорил гордое имя ВЗЯТОЧНИКА!
    +0−0
    Guddd-Head09 Сен 2024 в 08:41
    Пффф, меньше лимона?
    +1−0
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