Экзитпол показал победу Беглова на выборах губернатора Петербурга

По данным экзитпола, которые провела АНО социальной помощи и правовой защиты «Добростар», на выборах губернатора Петербурга 63% поддержали кандидатуру Александра Беглова. Об этом 8 сентября сообщил медиацентр «Выборы2024».

В экзитполе приняли участие почти 54 тысячи человек. Согласно результатам, 63% проголосовали за Беглова, 13% — за Максима Яковлева, 7% — за Павла Брагина и 4% — за Сергея Маликовича.



Кроме того, еще 3% респондентов сообщили, что испортили бюллетень, а 10% участников отказались рассказать, как проголосовали на выборах.



Напомним, за два часа до окончания голосования явка на выборы губернатора Петербурга составляла 34,76% (1 млн 374 тысячи 433 человека).

