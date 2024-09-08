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Происшествия В Белгородской области после атаки БПЛА полыхает хранилище топлива

В Белгородской области после атаки БПЛА полыхает хранилище топлива

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6 комментариев

В Волоконовском районе Белгородской области 8 сентября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали «площадку для хранения топлива». Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, в результате удара ВСУ произошло возгорание резервуаров. О пострадавших к настоящему моменту не сообщалось.

«Пожарными расчетами производится тушение пожара», — добавил Гладков. Других подробностей пока не приводится.

Видеокадры с густыми клубами черного дыма публикуют в соцсетях местные жители; официальные службы не сообщали о масштабе пожара.

Волоконовский район граничит с Украиной.

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ПО ТЕМЕ
Вячеслав Гладков Пожар ВСУ БПЛА Атака беспилотника Дроны Резервуары с топливом
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Комментарии
7
Sobaka
8 сентября 2024, 18:57
радоваться надо, хоть где-то топливо пока есть
Сила в Правде!!
8 сентября 2024, 18:41
а видео где.
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