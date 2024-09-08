В Белгородской области после атаки БПЛА полыхает хранилище топлива

В Волоконовском районе Белгородской области 8 сентября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали «площадку для хранения топлива». Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, в результате удара ВСУ произошло возгорание резервуаров. О пострадавших к настоящему моменту не сообщалось.