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    Адвокат Моргенштерна* оценил вероятность выдачи его подзащитного России

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    Сергей Жорин, адвокат Алишера Валеева*, известного под псевдонимом Моргенштерн, дал несколько комментариев по уголовному делу, возбужденному в России в отношении его клиента.

    В частности, он оценил перспективу экстрадиции Моргенштерна в РФ после возбуждения дела и объявления его подзащитного в международный розыск.

    «По поводу задержания на территории третьей страны и экстрадиции — важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми», — написал он в телеграм-канале. Клиент же его находится в стране, где не существует статьи о неисполнении обязанностей иноагента.

    Жорин также отметил, что официального уведомления о возбуждении уголовного дела и/или объявлении Моргенштерна в международный розыск он не получал, а оснований для объявления в розыск нет, поскольку Моргенштерн «не скрывается».

    «Конечно нельзя исключать, что за первым уголовным делом последует целый клубок обвинений (как это часто бывает)», — добавил адвокат.

    О том, что в отношении рэпера возбуждено уголовное дело за «неисполнение обязанностей иноагента», сообщила пресс-служба Следственного комитета.

    * Признан в РФ иностранным агентом.

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    МоргенштернАлишер ВалеевСергей ЖоринУголовное делоМеждународный розыскИноагент
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