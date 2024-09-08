Адвокат Моргенштерна* оценил вероятность выдачи его подзащитного России

Сергей Жорин, адвокат Алишера Валеева*, известного под псевдонимом Моргенштерн, дал несколько комментариев по уголовному делу, возбужденному в России в отношении его клиента.
В частности, он оценил перспективу экстрадиции Моргенштерна в РФ после возбуждения дела и объявления его подзащитного в международный розыск.
«По поводу задержания на территории третьей страны и экстрадиции — важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми», — написал он в телеграм-канале. Клиент же его находится в стране, где не существует статьи о неисполнении обязанностей иноагента.
Жорин также отметил, что официального уведомления о возбуждении уголовного дела и/или объявлении Моргенштерна в международный розыск он не получал, а оснований для объявления в розыск нет, поскольку Моргенштерн «не скрывается».
«Конечно нельзя исключать, что за первым уголовным делом последует целый клубок обвинений (как это часто бывает)», — добавил адвокат.
О том, что в отношении рэпера возбуждено уголовное дело за «неисполнение обязанностей иноагента», сообщила пресс-служба Следственного комитета.
* Признан в РФ иностранным агентом.