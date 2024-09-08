В отношении рэпера Моргенштерна* завели уголовное дело. Рассматривается вопрос об объявлении в розыск

В отношении рэпера Алишера Валеева*, известного под псевдонимом Моргенштерн, заведено уголовное дело — об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Дело возбуждено по части 2 статьи 330.1 УК — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщает СК. Поводом стала, как утверждается, публикация различных материалов в социальных сетях музыканта без требуемой по законам России «иноагентской» маркировки.

Рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск.



Наказание по этой статье предполагает штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет. Ранее на Моргенштерна грозили завести уголовное дело за неуведомление властей о гражданстве Израиля.



Аналогичное уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ двумя днями ранее возбудили против певицы Монеточки*.

* — признаны иностранными агентами Минюстом РФ