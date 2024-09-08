Суд заочно арестовал двух сообщников актера из «Глухаря» Канахина. Их сочли причастными к атаке на Брянскую область в 2023 году

Александр Галанов и Алексей Огурцов, вместе с актером Кириллом Канахиным участвовавшие в атаках на Брянскую область
Утверждается, что все трое в марте 2023 года незаконно пересекли границу и участвовали в боях против российских военнослужащих. Огурцову и Галанову предъявили обвинение в теракте, незаконном обороте оружия и взрывных устройств —
Все трое были внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
В феврале 2024-го Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Кирилла Канахина к пожизненному сроку за государственную измену.
В настоящее время Канахин находится на Украине. Как сказано в обвинительном заключении, он уехал из России после начала СВО и вступил в «Русский добровольческий корпус»* (организация признана террористической и запрещена в РФ). С января по март
Атака на два села в Брянской области произошла 2 марта. Диверсионная группа обстреляла автомобиль, в результате чего погиб водитель, также был ранен
* Признан террористической организацией и запрещен в России.