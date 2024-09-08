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    Суд заочно арестовал двух сообщников актера из «Глухаря» Канахина. Их сочли причастными к атаке на Брянскую область в 2023 году

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    Александр Галанов и Алексей Огурцов, вместе с актером Кириллом Канахиным участвовавшие в атаках на Брянскую область в 2023 году в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*, были заочно арестованы Басманным судом Москвы и объявлены в международный розыск. Об этом 8 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

    Утверждается, что все трое в марте 2023 года незаконно пересекли границу и участвовали в боях против российских военнослужащих. Огурцову и Галанову предъявили обвинение в теракте, незаконном обороте оружия и взрывных устройств — пункт «б» части 3 статьи 205, часть 4 статьи 222 и часть 4 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

    Все трое были внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

    В феврале 2024-го Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Кирилла Канахина к пожизненному сроку за государственную измену.

    В настоящее время Канахин находится на Украине. Как сказано в обвинительном заключении, он уехал из России после начала СВО и вступил в «Русский добровольческий корпус»* (организация признана террористической и запрещена в РФ). С января по март 2023 года он участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в Херсонской области. Кроме этого, по версии обвинения, в марте 2023 года Канахин участвовал в нападении на сёла в Брянской области, в мае того же года — на Белгородскую область.

    Атака на два села в Брянской области произошла 2 марта. Диверсионная группа обстреляла автомобиль, в результате чего погиб водитель, также был ранен 11-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины.

    * Признан террористической организацией и запрещен в России.

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