Суд заочно арестовал двух сообщников актера из «Глухаря» Канахина. Их сочли причастными к атаке на Брянскую область в 2023 году

Александр Галанов и Алексей Огурцов, вместе с актером Кириллом Канахиным участвовавшие в атаках на Брянскую область в 2023 году в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*, были заочно арестованы Басманным судом Москвы и объявлены в международный розыск. Об этом 8 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.



Утверждается, что все трое в марте 2023 года незаконно пересекли границу и участвовали в боях против российских военнослужащих. Огурцову и Галанову предъявили обвинение в теракте, незаконном обороте оружия и взрывных устройств — пункт «б» части 3 статьи 205 , часть 4 статьи 222 и часть 4 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.