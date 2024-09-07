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Власть Власти Ирана хотят перенести столицу в другое место

Власти Ирана хотят перенести столицу в другое место

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12 комментариев

Власти Ирана рассматривают вопрос о переносе столицы исламской республики из Тегерана на побережье Персидского залива. О необходимости этого шага заявил

президент Ирана Масуд Пезешкиан, передаёт 7 сентября ТАСС.

По его словам, страна «сталкивается с проблемами», которые невозможно решить другим путём.

«У нас нет другого варианта, кроме как перенести экономический и политический центр к южному побережью страны», — приводит его слова агентство Fars.

Проблемы, по его словам, логистические.

«Необходимость доставки сырья с юга и с побережья в центр, создание готового продукта и отправка его обратно на юг для экспорта значительно снижают нашу конкурентоспособность», — пояснил Пезешкиан.

Власть должна сделать первый шаг, и граждане последуют за ней, отметил он.

В конце августа, напомним, по данным МАГАТЭ, Иран значительно нарастил запасы урана, обогащенного до близкого к оружейному уровня.

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Комментарии
13
Antuan Rokanten
7 сентября 2024, 23:22
Что же, совершенно правильное решение.
Zet
7 сентября 2024, 23:25
как вот немцы или французы столицу не у моря имеют, не понятно...
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