Власти Ирана хотят перенести столицу в другое место

Власти Ирана рассматривают вопрос о переносе столицы исламской республики из Тегерана на побережье Персидского залива. О необходимости этого шага заявил

По его словам, страна «сталкивается с проблемами», которые невозможно решить другим путём.

«У нас нет другого варианта, кроме как перенести экономический и политический центр к южному побережью страны», — приводит его слова агентство Fars .

«Необходимость доставки сырья с юга и с побережья в центр, создание готового продукта и отправка его обратно на юг для экспорта значительно снижают нашу конкурентоспособность», — пояснил Пезешкиан.