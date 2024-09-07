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    Археологи нашли меч фараона Рамзеса II

    1993
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    Египетские археологи в ходе раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере Египта обнаружили меч фараона Рамзеса II, сообщает 7 сентября РИА Новости со ссылкой на министерство туризма и древностей страны.

    Это длинный меч из бронзы с картушем, то есть именной табличкой, принадлежавший, судя по всему, фараону Рамзесу II. Также найдены оружие, личные инструменты солдат, орудия лова, средства личной гигиены, амулеты, захоронение коровы, два блока из известняка, на одном из которых написаны титулы Рамзеса II, архитектурные блоков от военных казарм и складов оружия и продовольствия. Эти находки, по словам ученых, подтверждают историческую важность форта Эль-Абкайн, который считается одним из пунктов дислокации древнеегипетской армии.

    Рамзес II — один из величайших правителей Древнего Египта XIII века до нашей эры. Он, как считается, был у власти более 60 лет, и за это время страна добилась крупных военных побед и территориальных завоеваний.

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