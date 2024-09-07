Три человека получили серьёзные раны в Шебекино

Три мирных жителя пострадали в Шебекино в результате обстрела вечером 7 сентября, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Шебекинский городской округ попал под удар ВСУ третий раз за день.

Госпитализированы женщина с осколочными ранениями спины и бедра (в тяжёлом состоянии), мужчина с осколочным ранением грудной клетки и мужчина с осколочным ранением бедра. В результате попаданий снарядов загорелись два частных дома и четыре хозпостроек, их уже потушили. Повреждены 12 частных домовладений, коммерческий объект, 10 легковых автомобилей. В посёлке Поляна дрон пробил кровлю одного из корпусов сельхозпредприятия.