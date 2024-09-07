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Происшествия Во ВГИКе тушили пожар

Во ВГИКе тушили пожар

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Возгорание произошло 7 сентября в здании ВГИК в Москве. Люди не пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проректора института Алевтину Николаеву-Чинарову.

В комплексе зданий института на улице Вильгельма Пика, по данным МЧС, загорелась аудитория. Эвакуировано около 50 человек. Пожар уже ликвидирован.

«Был пожар во ВГИКе на пятом этаже, но его потушили. Там нет никаких неприятностей, кроме того, что испортилась аудитория актерского факультета», — сказала собеседница агентства.

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