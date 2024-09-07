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Город Обелиск «Румянцева победам» и фонтаны в Румянцевском саду полностью отреставрировали впервые за 77 лет

Обелиск «Румянцева победам» и фонтаны в Румянцевском саду полностью отреставрировали впервые за 77 лет

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7 комментариев

В Румянцевском саду на Васильевском острове открыли после реставрации обелиск «Румянцева победам» и запустили фонтанный комплекс, поврежденный вандалами в 2012 году, сообщила 7 сентября пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

«Обелиск полностью реставрировали впервые с 1947 года. Реставраторы больше года работали в саду и в мастерских, и сегодня мы видим прекрасный результат их работы», — сказал в ходе рабочего объезда Василеостровского района губернатор Петербурга Александр Беглов.

Обелиск в последний раз приводили в порядок в 1980-е годы. Фонтаны чистили в 2002 году, но они не работали из-за отсутствия электроэнергии. Затем фонтаны включали в 2011 году после передачи их в хозяйственное ведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В 2020 году фонтаны Румянцевского сада были включены в программу восстановления городских фонтанов. В ходе работ восстановили каменные чаши и чугунные фигуры купидонов на западном фонтане и путти на восточном, в специальной мастерской «Наследие» отреставрировали 94 элемента металлических композиций и воссоздали четыре утраченных элемента. Специалисты Водоканала подключили фонтаны Румянцевского сада к новым инженерным сетям.

«Наша программа по возрождению фонтанов, поддержанная президентом России, продолжается. Сегодня заработает еще один фонтан — на Невском проспекте, у католической церкви Святой Екатерины», — сказал Александр Беглов на торжественном открытии обелиска и фонтанного комплекса в Румянцевском саду 7 сентября.

Всего в Петербурге 96 городских фонтанов, за последние годы город отреставрировал или построил 54 из них.

Также в ходе рабочего объезда Василеостровского района губернатор Александр Беглов посетил отделение медицинской реабилитации Городской поликлиники № 4 Василеостровского района на Наличной улице, новое здание Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и школу, открывшуюся 1 сентября на намывных территориях. Отделение медицинской реабилитации откроется в первом квартале следующего года во встроенном помещении в многоэтажном здании. Приоритетом в работе отделения станет оказание медицинской помощи и реабилитации участникам СВО и членам их семей. Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Васильевском острове рассчитан на пребывание в полустационарной форме 80 человек. Школа № 708 «Открытие» на набережной Миклухо-Маклая рассчитана на 375 мест. В соответствии с соглашением между городом и застройщиком будут введены еще два корпуса школы — на 400 и 550 мест.

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Комментарии
7
282062675
7 сентября 2024, 17:32
Че только не сделаешь раз метро не удается
ixform
7 сентября 2024, 17:16
а фотографии где? всё починили но фотографии мы вам не покажем потому что нам ехать на метро туда долго и фотографировать не очень охота
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