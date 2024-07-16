«Я приеду — стакан выпьете». Как Александр Беглов обещал напоить чиновников водой из фонтана и наставлял строителей центра Курехина

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Губернатор Петербурга Александр Беглов с недавних пор возобновил объезды районов города. Традиция таких мероприятий появилась перед прошлыми выборами — глава города встречался с жителями, открывал детские сады, школы и поликлиники. Помимо некоторой нарочитости, в этих мероприятиях были очевидные плюсы — у тех жителей, которые становились участниками событий, была возможность лично что-то сказать губернатору.



В этот выборный цикл к субботним объездам добавились ещё и мини-выезды в середине недели — без жителей, но со строгой инспекцией. С таким настроем ездил по Василеостровскому району Александр Беглов 16 июля.

Сотрудник протокольной службы губернатора что-то быстро писал у себя в блокноте под заголовком «мини-выезд», следуя за Александром Бегловым. Губернатор Петербурга на строительной площадке чувствовал себя абсолютно в своей тарелке. Он притоптывал и шаркал ногами по ступенькам, проверяя их надежность, что-то говорил строителям, показывая, как лучше уровнять лестницу строящегося Центра современного искусства Сергея Курехина.

Подрядчик «ПСБ Жилстрой» обещает открыть Центр в ноябре, сам Беглов осторожно говорит о начале 2025 года. И неслучайно — недавно комитет по строительству решил перенести на следующий год часть финансирования (почти 500 млн рублей) «в связи с длительными сроками согласования и поставки оборудования».

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сам проект смело можно назвать долгостроем. Еще в 2007 году реконструировать советский кинотеатр «Прибой», где располагался курехинский Центр, предложила губернатор Валентина Матвиенко. Она говорила, что «проще переоборудовать кинотеатр, чем строить новое здание, так как здесь есть хорошие наработки архитектуры советского времени». В 2016-м здание было закрыто на ремонт, стоимость работ тогда оценивалась в 800 млн рублей. А проектировщики нарисовали такие картинки, в которых старый кинотеатр сложно было узнать. После начала реконструкции под зданием, утверждают строители, обнаружились грунтовые воды, а стены кинотеатра стали оседать, работы остановили. В 2021 году после личного вмешательства Беглова утвердили новый проект и объявили новый конкурс, в 2022 году к нему добавили финансирования. В итоге работы по фактически новому строительству Центра с несколькими залами, сценами и выставочными пространствами городу обошлись в почти 5 млрд рублей.

Нынешний подрядчик рапортует о 90-процентной готовности. Обывателю такой вывод сделать сложно — пока центр похож просто на бетонную коробку со стеклянными окнами-витринами, отделка фасада и внутреннего антуража только-только началась. Впрочем, губернатора ход строительства удовлетворил. К тому же он добавил к общему плану еще и свою идею — организовать на террасе общественную зону с отдельным выходом и входом с улицы. Инициатива главы города явно была не по душе строителям, которые планировали и согласовывали работы иначе. Но губернатор настаивал: место хорошее и вид отличный, главное — сделать безопасно. На прощание Беглов погрозил строителям пальцем, подарил букет вдове музыканта Анастасии Курехиной и отправился дальше. Через пару часов в его соцсетях опубликовали видео-концепцию центра — экскурсию по залам проводит нарисованная тумбочка.

Второй точкой для визита Беглова стал Румянцевский сад. Как уточняют в Смольном, еще в прошлом году хореограф районной школы танца Анастасия Бендерская спросила губернатора, когда приведут в порядок обелиск «Румянцева победам». В последний раз его реставрировали в 1980-е. Теперь же памятником занялись основательно: чинят разрушенные ступени, чистят бронзового орла и надпись.



Помимо этого, в саду восстанавливают фонтаны и исторический музыкальный павильон. Последний, оказывается, пару лет назад чуть не продали частникам — из списка на реализацию его исключил Беглов, увидев в документе знакомый адрес. Румянцевский сад, к слову, для главы города, прописанного на Васильевском острове, имеет явно особое значение — во время объезда он рассказал, что пару лет назад катался в садике на велосипеде и уже тогда стал наблюдать за его состоянием. В интервью телеканалу 78 в июне Беглов тоже упоминал об этом и говорил, что такой способ передвижения ему понравился: «Я люблю на велосипеде ездить и на него (на фонтан в Румянцевском саду — прим.ред.) смотреть». В этот раз, правда, губернатор был на четырех колесах.

После реставрации сцену и павильон в Румянцевском саду передадут в пользование «Петербург-Концерта». Директор Екатерина Артюшкина рассказывала Беглову, что они уже планируют мероприятия. В основном в садике, который до недавнего времени пользовался популярностью у учащихся окрестных вузов с известной студенческой целью, будут проводить патриотические концерты.

Одновременно в Румянцевском садике активно реставрируют фонтаны (это, как известно, любимый элемент благоустройства градоначальника, свой первый фонтан он открыл еще будучи главой Курортного района в начале 2000-х). «Вы ремонтировать фонтаны умеете, только, пожалуйста, чтобы вода была чистой, все-таки иногда в них дети лазают, — наставлял директора «Водоканала» Сергея Волкова Беглов. —Я приеду — вы у меня стакан воды выпьете». Рядом стоявший вице-губернатор Сергей Кропачев осторожно улыбнулся — обращение относилось будто бы и к нему.

Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

Разойдясь, Беглов добавил: хорошо бы еще, чтобы фонтаны во дворах жилых домов в спальных районах открывались, а то — почему только в центре?. Комментируя это журналистам чуть позднее, он добавил, что уже некоторое время обсуждает эту идею с застройщиками.

Реконструкцией Румянцевского сада глава города в целом остался доволен, хотя заметил, что тоже внес кое-какие замечания. Закончить работы планируют в этом году. Ксения Клочкова, Фонтанка