Власти ДНР сообщили об обстреле медучреждений и нескольких пострадавших

Глава Горловки Иван Приходько сообщает, что 7 сентября под обстрел попала детская больница. В первом посте он написал о пяти пострадавших, среди которых несовершеннолетняя девочка, во втором — о шести.
Глава ДНР Денис Пушилин уточняет, что повреждены медцентр «Семья и здоровье», городской онкологический и психоневрологический диспансеры, Горловский медицинский колледж и автомобили на территории ТМО «Семья и здоровье». По его словам, противник совершил девять атак, выпустив более 20 боеприпасов с использованием ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.
«В результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получили: девочка-подросток 2010 г.р., женщины 1970, 1980 г.р., также пострадала женщина 1987 г.р. и мужчина (сотрудник ТМО «Семья и здоровье») 1964 г.р.», — сообщает Пушилин.