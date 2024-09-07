Завершено расследование дела об аферах с квартирами-призраками в Петербурге. Двое фигурантов пропали, уехав на СВО

Полицейское следствие завершило расследование дела о мошенничестве с арендой квартир в Петербурге. За фигурантами ездили на юга, из троих отвечать перед судом будет только женщина.



О завершении расследования 7 сентября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Согласно материалам, в дистанционном мошенничестве участвовали трое: 35-летняя уроженка Краснодара и двое мужчин из Астраханской области в возрасте 26 и 35 лет.



Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, не имея стабильного легального дохода, своё финансовое положение троица поправляла, размещая в интернете объявления о сдаче квартир в Петербурге. Обещали наличие всех удобств, прилагали красивые фото. Под предлогом повышенного спроса с потенциальных арендаторов требовали предоплату за месяц проживания, а получив её, больше не отвечали на звонки и сообщения.



Оперативники уголовного розыска задержали всех троих в декабре прошлого года, отправившись в командировку в Краснодар и Астраханскую область. На тот момент фигурантов подозревали в 15 эпизодах и хищении 350 тысяч рублей.



В ходе расследования полицейские установили, что от действий группы пострадали 17 человек, потерявшие 443 тысячи рублей.



«В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд города Краснодара для рассмотрения по существу», — сообщили в полицейском главке.



Уроженка Краснодара, свобода которой ограничена запретом определённых действий, — единственная, кто будет отвечать перед судом. Её предполагаемые соучастники подписали контракт с Минобороны. В настоящее время они признаны пропавшими без вести. «Фонтанка» писала, что в прошлом их привлекали к ответственности за кражи, грабежи и хулиганство.

