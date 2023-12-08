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    Квартира со всеми удобствами недорого. Петербургские оперативники съездили на юга по делу о серии мошенничеств с арендой

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    Сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых по серии мошенничеств с арендой квартир в Петербурге.

    Для задержания полицейские ездили в Астраханскую область и Краснодар, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 декабря. В Петербурге с юга привезли двух мужчин, 26 и 35 лет, и 35-летнюю женщину. По версии следствия, с весны по конец лета этого года, подозреваемые размещали на сайте объявлений сообщения о сдаче квартир в Петербурге по минимальным ценам. После того, как соикатели переводили деньги, «арендаторы» пропадали.

    Таким образом пострадали 15 человек на общую сумму в 350 тыс рублей.

    По всем случаям были возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество».

    У подозреваемых изъяли электронные носители. Мобильные телефоны, более 160 симок и 55 тыс рублей.

    Мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабежи и хулиганство.

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    АрендаМошенничествоЗадержание
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