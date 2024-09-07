МО сообщает о поражении производств ракет «Гром-2» и реактивных беспилотников «Паляница»

Российские Вооруженные силы поразили цеха противника по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных беспилотных летательных аппаратов «Паляница» («Паляныця»). Об этом 7 сентября сообщает в своём отчёте Минобороны РФ.



Кроме того, по данным ведомства, поражены склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах.

