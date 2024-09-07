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Происшествия МО сообщает о поражении производств ракет «Гром-2» и реактивных беспилотников «Паляница»

МО сообщает о поражении производств ракет «Гром-2» и реактивных беспилотников «Паляница»

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8 комментариев

Российские Вооруженные силы поразили цеха противника по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных беспилотных летательных аппаратов «Паляница» («Паляныця»). Об этом 7 сентября сообщает в своём отчёте Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, поражены склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах.

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Комментарии
8
Слава России!
7 сентября 2024, 12:52
в марте 22 всё под ноль вроде снесли, осталось поймать кучку наркоманов некрофилов не?
265927066
7 сентября 2024, 12:47
ПоБеда всё ближе@
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