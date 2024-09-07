«Интересно». Маск прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис на выборах в США

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия на выборах президента США будет поддерживать кандидата от демократов Камалу Харрис.

«Интересно», - написал Маск в социальной сети X 6 сентября.

Ранее Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия будет поддерживать Камалу Харрис, так как ее рекомендовал Джо Байден. По его словам, у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чушью обвинения Вашингтона в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы.

«Мы не вмешиваемся», – заявил он, отвечая на вопрос The Washington Post.