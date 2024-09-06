Минэкономразвития РФ повысило прогноз по инфляции до 7,3% до конца 2024 года

Министерство экономического развития повысило прогноз по инфляции до конца текущего года. По данным ведомства, она установится на уровне 7,3%. Об этом 6 сентября сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя министерства.
Отмечается, что до 7,3% прогноз был повышен с показателя в 5,1%. На 2025 год инфляцию в министерстве ожидают на уровне 4,5%, что на 0,5% выше апрельского прогноза.
Прогноз по ВВП на текущий год улучшен — до 3,9% по сравнению с 2,8% в прошлой версии документа. Номинальный объем скорректирован до 195,85 трлн рублей, пишут «Ведомости».
В качестве причин роста инфляции в Минэкономразвития указывают более быстрые темпы роста доходов населения. Ожидается, что инфляция замедлится в декабре 2025 года до 4,5%, а цель в 4% будет достигнута только в 2026-м.
Потребительский спрос, пишут «Ведомости», будет расти не такими быстрыми темпами. Прогноз по объему платных услуг населению в текущем году понижен с 5,1% до 3,8%. Напряженность на рынке труда сохранится, но экономика страны будет расти за счет производительности труда, добавил представитель министерства.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в стране имеет тенденцию к снижению. Уже сейчас она находится на уровне ниже 9%, отметил глава государства. Росстат ранее зафиксировал недельное снижение инфляции на 0,02%. Это произошло впервые за 1,5 года.