Минэкономразвития РФ повысило прогноз по инфляции до 7,3% до конца 2024 года

Министерство экономического развития повысило прогноз по инфляции до конца текущего года. По данным ведомства, она установится на уровне 7,3%. Об этом 6 сентября сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя министерства.



Отмечается, что до 7,3% прогноз был повышен с показателя в 5,1%. На 2025 год инфляцию в министерстве ожидают на уровне 4,5%, что на 0,5% выше апрельского прогноза.



Прогноз по ВВП на текущий год улучшен — до 3,9% по сравнению с 2,8% в прошлой версии документа. Номинальный объем скорректирован до 195,85 трлн рублей, пишут «Ведомости».

