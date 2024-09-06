Cуд перенес вынесение приговора Трампу на 26 ноября. Это будет уже после президентских выборов

Судья Хуан Мерчан вынес решение после того, как адвокаты Трампа попросили его отложить вынесение приговора до окончания президентских выборов, назначенных на 5 ноября, чтобы дать им возможность обжаловать ожидающееся решение, касающееся президентской неприкосновенности.

По данным The Wall Street Journal, за месяц до победы Трампа на выборах 2016 года его адвокат Майкл Коэн заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов за нераспространение сведений о связи с Трампом в 2006–2007 годах. По версии следствия, 45-й президент США возместил адвокату потраченные деньги и добавил к ним вознаграждение с прочими выплатами на общую сумму 420 тысяч долларов. Средства были проведены через компанию Trump Organization под видом платы за юридические услуги. Подлог деловой документации был квалифицирован как уголовно наказуемый проступок, поскольку совершался в мошеннических целях или для сокрытия другого преступления.