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Общество Cуд перенес вынесение приговора Трампу на 26 ноября. Это будет уже после президентских выборов

Cуд перенес вынесение приговора Трампу на 26 ноября. Это будет уже после президентских выборов

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1 комментарий

Суд Нью-Йорка перенес вынесение приговора Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов на 26 ноября. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает издание NBC.

Судья Хуан Мерчан вынес решение после того, как адвокаты Трампа попросили его отложить вынесение приговора до окончания президентских выборов, назначенных на 5 ноября, чтобы дать им возможность обжаловать ожидающееся решение, касающееся президентской неприкосновенности.

Изначально оглашение приговора должно было состояться 18 сентября.

Ранее жюри присяжных в Уголовном суде Манхэттена признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

По данным The Wall Street Journal, за месяц до победы Трампа на выборах 2016 года его адвокат Майкл Коэн заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов за нераспространение сведений о связи с Трампом в 2006–2007 годах. По версии следствия, 45-й президент США возместил адвокату потраченные деньги и добавил к ним вознаграждение с прочими выплатами на общую сумму 420 тысяч долларов. Средства были проведены через компанию Trump Organization под видом платы за юридические услуги. Подлог деловой документации был квалифицирован как уголовно наказуемый проступок, поскольку совершался в мошеннических целях или для сокрытия другого преступления.

4 апреля 2023 года суд выдвинул против Трампа уголовные обвинения в подлоге документов по 34 пунктам: по одному на каждый из 11 счетов, 11 чеков и 12 ваучеров, связанных с выплатами Коэну. Максимально возможное наказание по совокупности этих обвинений — 136 лет лишения свободы.

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Комментарии
1
почти бросил..)
6 сентября 2024, 20:32
Странно, я думал он уже давно сидит за то, что он устроил после выборов..
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