В Красноярске задержали предполагаемого стрелка с балкона жилого дома. Оружие оказалось огнестрельным

В Красноярске правоохранители задержали предполагаемого стрелка с балкона жилого дома на Аэровокзальной улице. У него изъято оружие, сообщает 6 сентября ГУ МВД по Красноярскому краю.

«В настоящее время в результате совместной работы сотрудников полиции и спецназа Росгвардии подозреваемый в стрельбе на улице Аэровокзальной задержан», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Во время инцидента никто не пострадал.

Портал NGS24.RU передает комментарий врио начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Владимира Юрченко. По его словам, сейчас на месте проводятся необходимые первоначальные следственные действия, работает следственная оперативная группа. «Мужчина 93-го года рождения. Оружие, которое находилось при нем, изъято. Оружие огнестрельное», — рассказал Юрченко.