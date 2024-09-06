    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, ю-з

    774мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur99.19

    В Красноярске задержали предполагаемого стрелка с балкона жилого дома. Оружие оказалось огнестрельным

    960
    1 комментарий

    В Красноярске правоохранители задержали предполагаемого стрелка с балкона жилого дома на Аэровокзальной улице. У него изъято оружие, сообщает 6 сентября ГУ МВД по Красноярскому краю.

    «В настоящее время в результате совместной работы сотрудников полиции и спецназа Росгвардии подозреваемый в стрельбе на улице Аэровокзальной задержан», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Во время инцидента никто не пострадал.

    Портал NGS24.RU передает комментарий врио начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Владимира Юрченко. По его словам, сейчас на месте проводятся необходимые первоначальные следственные действия, работает следственная оперативная группа. «Мужчина 93-го года рождения. Оружие, которое находилось при нем, изъято. Оружие огнестрельное», — рассказал Юрченко.

    Стрельбу на улице Аэровокзальная мужчина открыл днем 6 сентября. Очевидцы произошедшего рассказали, что местный житель якобы поссорился со своей девушкой и заперся с ней в квартире.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close