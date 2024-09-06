В Красноярске мужчина открыл стрельбу из окон жилого дома. Смотрите, что там происходит

В Красноярске мужчина стрелял с балкона жилого дома. Сейчас территория здания оцеплена, на месте работают правоохранители. О том, что происходит в районе Аэровокзальной улицы 6 сентября, сообщает полиция Красноярского края, а также издание NGS24.RU .

На данный момент известно, что пострадавших в результате инцидента нет. «<...> поступила информация о том, что на улице Аэровокзальной, 7, неустановленный мужчина произвел несколько выстрелов из окна в сторону припаркованных автомобилей. В результате инцидента пострадавших нет», — уточняет ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Немного ранее в ряде telegram-каналов появилась информация, что выстрелы слышны в районе школы № 66. Эти сообщения прокомментировали в учебном заведении порталу NGS24.RU.

«В здании, на территории школы и рядом ничего не происходит. <...> Школа работает в штатном режиме. Такие звуки [стрельбы] очень далеко, вообще ничего не слышно, всё спокойно», — рассказали в школе.

Очевидцы произошедшего рассказали журналистам, что мужчина якобы поссорился со своей девушкой и заперся с ней в квартире. Соседи уточняют, что раньше пьяным его не замечали, но сейчас мужчина, по всей видимости, нетрезв.