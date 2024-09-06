    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, ю-з

    774мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur99.19

    ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта

    1681
    8 комментариев

    Банк России продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 года. Соответствующее сообщение появилось на сайте ЦБ в пятницу, 6 сентября.

    Сообщается, что ограничение связано с западными санкциями, которые запрещают российским банкам приобретать наличную валюту западных стран. Лимит по снятию денег в валюте ввели 9 марта 2022 года и неоднократно продлевали.

    На сегодняшний день ЦБ разрешает снимать валюту в размере не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро только тем, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года. Однако сделать это можно только один раз. Оставшиеся средства на счету можно снять в рублях. Также 5 сентября совет директоров Банка России решил запретить финансовым организациям брать комиссию при выдаче ими наличной иностранной валюты.

    Кроме того, на сайте ЦБ уточняется, что валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются только в рублях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close