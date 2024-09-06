ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта

Банк России продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 года. Соответствующее сообщение появилось на сайте ЦБ в пятницу, 6 сентября.



Сообщается, что ограничение связано с западными санкциями, которые запрещают российским банкам приобретать наличную валюту западных стран. Лимит по снятию денег в валюте ввели 9 марта 2022 года и неоднократно продлевали.

На сегодняшний день ЦБ разрешает снимать валюту в размере не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро только тем, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года. Однако сделать это можно только один раз. Оставшиеся средства на счету можно снять в рублях. Также 5 сентября совет директоров Банка России решил запретить финансовым организациям брать комиссию при выдаче ими наличной иностранной валюты.

