ЦБ в сентябре продлит ограничения на обращение наличной валюты в России

Банк России будет вынужден продлить ограничения на обращение наличной валюты в России, заявила на пресс-конференции 22 июля глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«У нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в страну изменится к лучшему в ближайшем будущем. И те решения, о которых я уже говорила, недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты, они остаются в силе. При этом наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета и [возможность] получить сумму в рамках разрешенного лимита 10 тысяч [долларов США]. Поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые мы ввели в начале марта», — заявила она.