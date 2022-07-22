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    ЦБ в сентябре продлит ограничения на обращение наличной валюты в России

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    Банк России будет вынужден продлить ограничения на обращение наличной валюты в России, заявила на пресс-конференции 22 июля глава регулятора Эльвира Набиуллина.

    «У нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в страну изменится к лучшему в ближайшем будущем. И те решения, о которых я уже говорила, недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты, они остаются в силе. При этом наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета и [возможность] получить сумму в рамках разрешенного лимита 10 тысяч [долларов США]. Поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые мы ввели в начале марта», — заявила она.

    ЦБ ввел ограничения на продажу наличной валюты гражданам 9 марта. Владельцы валютных счетов могли получить наличными только по 10 тыс. долларов с каждого счета вне зависимости от валюты, которая на нем хранилась. С 18 апреля ЦБ разрешил банкам снова продавать валюту физлицам, но только ту, что поступила в кассы банков с 9 апреля. Предполагалось, что такой порядок операций с наличной валютой будет действовать до 9 сентября, но теперь стало известно, что он будет продлен, хотя Набиуллина ранее говорила, что поддерживает снятие большинства валютных ограничений.

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