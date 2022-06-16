Набиуллина: Большинство валютных ограничений должны быть сняты

Большинство действующих сейчас стабилизационных валютных ограничений должны быть сняты. Такое мнение в ходе ПМЭФ-2022 высказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«У нас произошло наслоение разного типа валютных ограничений. Я для себя выделила три типа. Первые так называемые стабилизационные валютные ограничения. Это когда в условиях заморозки золотовалютных резервов на отток капитала мы не можем реагировать интервенциями, можем только перекрыть движение капитала. Такие ограничения коснулись широкого круга: и физических лиц, и юридических, и резидентов, и нерезидентов. Но по мере стабилизации финансовой системы, эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть сняты, большинство из них во всяком случае», — заявила Набиуллина.
На вопрос модератора дискуссии, председателя думской комиссии по бюджету и налогам Андрея Макарова, будет ли в стране введен запрет на хождение доллара, евро и других валют, глава ЦБ ответила троекратным «нет».