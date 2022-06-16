    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    6 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.66eur59.12
    Бракованные детиПетербуржец в пленуПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    ПМЭФ2022

    Набиуллина: Большинство валютных ограничений должны быть сняты

    1645
    7 комментариев

    Большинство действующих сейчас стабилизационных валютных ограничений должны быть сняты. Такое мнение в ходе ПМЭФ-2022 высказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

    автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    «У нас произошло наслоение разного типа валютных ограничений. Я для себя выделила три типа. Первые так называемые стабилизационные валютные ограничения. Это когда в условиях заморозки золотовалютных резервов на отток капитала мы не можем реагировать интервенциями, можем только перекрыть движение капитала. Такие ограничения коснулись широкого круга: и физических лиц, и юридических, и резидентов, и нерезидентов. Но по мере стабилизации финансовой системы, эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть сняты, большинство из них во всяком случае», — заявила Набиуллина.

    На вопрос модератора дискуссии, председателя думской комиссии по бюджету и налогам Андрея Макарова, будет ли в стране введен запрет на хождение доллара, евро и других валют, глава ЦБ ответила троекратным «нет».

    автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    chip1
    Путин о повышении пенсионного возраста: "пока я президент, такого решения принято не будет!" Мы, русские, не обманываем друг друга! (с)
    лысик
    Зачем??? Все же идет по плану! Курс опустили, комиссию на валютных счетах ввели, валюту не снять. Осталось снимать рублями))
    kоt-obormot
    девальвация не за горами, а осенью.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close