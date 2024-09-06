На Беломорканале возобновляется судоходство между 10-м и 11-м шлюзами после летнего ЧП

Судоходство возобновляется на Беломорканале в Карелии после июльского ЧП. Строительная перемычка восстановлена, написал 6 сентября в телеграм-канале министр транспорта Роман Старовойт.



По словам главы Минтранса, судоходство между шлюзами 10 и 11 возобновится в 15 часов. Ограничение по осадке установлено в 2,5 метра. Полностью восстановить проход судов планируют к 10 сентября.



29 июля на Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами в Сегежском округе. В результате пострадали десять человек, все они местные. Семерых, в том числе трех детей, успели спасти сотрудники МЧС. Погибли три человека.

