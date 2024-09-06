На Беломорканале возобновляется судоходство между 10-м и 11-м шлюзами после летнего ЧП

Судоходство возобновляется на Беломорканале в Карелии после июльского ЧП. Строительная перемычка восстановлена, написал 6 сентября в телеграм-канале министр транспорта Роман Старовойт.
По словам главы Минтранса, судоходство между шлюзами 10 и 11 возобновится в 15 часов. Ограничение по осадке установлено в 2,5 метра. Полностью восстановить проход судов планируют к 10 сентября.
29 июля на Беломорско-Балтийском канале размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами в Сегежском округе. В результате пострадали десять человек, все они местные. Семерых, в том числе трех детей, успели спасти сотрудники МЧС. Погибли три человека.
По факту произошедшего следователи Мурманского следственного отдела на транспорте возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).