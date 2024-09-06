Петербургская погода последних дней вошла в историю. При этом в Ленобласти по ночам местами вcего +3

Прошедшие три дня, с 3 по 5 сентября, были очень теплыми, с двумя рекордами дневных максимумов, но среднесуточная температура не превышала рекордных значений. Об этом сообщает 6 сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Тем не менее, по его словам, этот период можно отнести к самым теплым для начала сентября за весь ряд наблюдений в Петербурге. Среднесуточная температура оказалась настолько высокой, что стала второй-третьей в ряду самых высоких значений для этих дней в истории города.

Пока же антициклон сместился к югу и будет располагаться центром в районе Твери. К нам пришли более прохладные воздушные массы, поэтому вчера днем температура повысилась только до 25 градусов, а сегодня утром стало заметно прохладнее — 10–12 градусов. На востоке Ленинградской области температура ночью понижается до 3–5 градусов.

