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Город Петербургская погода последних дней вошла в историю. При этом в Ленобласти по ночам местами вcего +3

Петербургская погода последних дней вошла в историю. При этом в Ленобласти по ночам местами вcего +3

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Прошедшие три дня, с 3 по 5 сентября, были очень теплыми, с двумя рекордами дневных максимумов, но среднесуточная температура не превышала рекордных значений. Об этом сообщает 6 сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Тем не менее, по его словам, этот период можно отнести к самым теплым для начала сентября за весь ряд наблюдений в Петербурге. Среднесуточная температура оказалась настолько высокой, что стала второй-третьей в ряду самых высоких значений для этих дней в истории города.

Пока же антициклон сместился к югу и будет располагаться центром в районе Твери. К нам пришли более прохладные воздушные массы, поэтому вчера днем температура повысилась только до 25 градусов, а сегодня утром стало заметно прохладнее — 10–12 градусов. На востоке Ленинградской области температура ночью понижается до 3–5 градусов.

В выходные дни сохранится сухая, теплая и солнечная погода, в воскресенье появится облачность. Но даже облака не окажут значительного воздействия на температуру — ждём 25 градусов. А в начале следующей недели станет ещё немного теплее.

Подробный прогноз погоды на выходные дни читайте на «Фонтанке».

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