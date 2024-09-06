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Происшествия Петербург на грани погодных рекордов. Подробный прогноз на эти выходные

Петербург на грани погодных рекордов. Подробный прогноз на эти выходные

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Последние дни нынешней недели в Петербурге пройдут под влиянием антициклона, который медленно смещается на юго-восток. Он сохранит в регионе малооблачную и сухую погоду с умеренно прохладными ночами и по-летнему жаркими днями. А в воскресенье дневная температура и вовсе будет близкой к суточному рекордному максимуму этого дня, составляющему +26,4 °С и установленному в 1999 году, рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в пятницу, небольшая облачность, без осадков. Днём +23…+25 градусов. Ветер южный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу небольшая облачность, без осадков. Ночью — +11…+13 градусов, днём — +24…+26. Ветер юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью — +11…+13 градусов, днём — +14…+26. Ветер южный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, в понедельник в Санкт-Петербурге вновь солнечно и без дождей, и днём ожидается +25…+27 градусов — возможно обновление суточного рекорда тепла.

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