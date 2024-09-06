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    Антициклон обеспечит Петербургу нестандартную погоду

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге продолжается аномально тёплый период.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 сентября в городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер южных направлений, слабый. Воздух прогреется до 24–26 градусов.

    Синоптическую ситуацию в регионе будет формировать северо-западная периферия антициклона. В регионе сохранится малооблачная и сухая погода, а температурный фон хоть и ожидается немного ниже вчерашних значений, но по-прежнему будет существенно превышать рамки климата. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В выходные, по данным СЗ УГМС, ожидается малооблачная погода, без осадков. По ночам местами туман, 13–14 градусов, в окрестностях местами в субботу до 10, а в воскресенье до 8. В дневные часы — примерно так же, как сегодня.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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