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    В августе россияне искали видео в «Яндексе» на 25% чаще, чем в прошлом году

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    Суммарная продолжительность просмотра видеоконтента непосредственно в поисковой системе составила за минувший месяц более 4,4 млн часов, что эквивалентно 37 млн серий «Смешариков» или 4 млн серий «Приключений Электроника».

    Общее число пользователей поиска по видео в августе выросло на 12% относительно такого же периода прошлого года. Аналитики «Яндекса» наблюдают дальнейший рост показателей, судя по данным за первые дни сентября.

    Число поисковых сессий в поиске по видео выросло на 25% в августе 2024 года относительно этого же месяца прошлого года. Среди новых инструментов, которые были внедрены за последнее время, — определение контента, который загружается медленнее обычного, и поиск аналогичных роликов на других платформах, рассказали в «Яндексе».

    По данным Mediascope, несмотря на замедление, больше всего в августе 2024 года россияне смотрели YouTube, на втором месте — «VK видео», третье место занял Rutube.

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