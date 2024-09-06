В августе россияне искали видео в «Яндексе» на 25% чаще, чем в прошлом году

Суммарная продолжительность просмотра видеоконтента непосредственно в поисковой системе составила за минувший месяц более 4,4 млн часов, что эквивалентно 37 млн серий «Смешариков» или 4 млн серий «Приключений Электроника».

Общее число пользователей поиска по видео в августе выросло на 12% относительно такого же периода прошлого года. Аналитики «Яндекса» наблюдают дальнейший рост показателей, судя по данным за первые дни сентября.

Число поисковых сессий в поиске по видео выросло на 25% в августе 2024 года относительно этого же месяца прошлого года. Среди новых инструментов, которые были внедрены за последнее время, — определение контента, который загружается медленнее обычного, и поиск аналогичных роликов на других платформах, рассказали в «Яндексе».