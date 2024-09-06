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Происшествия Полиция нашла, кто мог поджечь окно квартиры на улице Ткачей

Полиция нашла, кто мог поджечь окно квартиры на улице Ткачей

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Два дня потребовалось полицейским, чтобы найти предполагаемого пиромана, разжигавшего под окнами двухэтажки в Невском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 сентября, накануне за час до полуночи был задержан 39-летний официально нетрудоустроенный житель Васильевского острова. У полицейских есть основания полагать, что вечером 3 сентября он развлекал себя, играя с огнём на улице Ткачей, 30.

Хлопок в квартире тогда услышала 58-летняя женщина, проживающая на первом этаже. Прибывший на место наряд установил, что некто поджёг окно, после чего скрылся, оставив жестяную банку и фрагменты газового баллона для горелок «Следопыт».

Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. Хозяйка пока подсчитывает ущерб.

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