Полиция нашла, кто мог поджечь окно квартиры на улице Ткачей

Два дня потребовалось полицейским, чтобы найти предполагаемого пиромана, разжигавшего под окнами двухэтажки в Невском районе Петербурга.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 сентября, накануне за час до полуночи был задержан 39-летний официально нетрудоустроенный житель Васильевского острова. У полицейских есть основания полагать, что вечером 3 сентября он развлекал себя, играя с огнём на улице Ткачей, 30.
Хлопок в квартире тогда услышала 58-летняя женщина, проживающая на первом этаже. Прибывший на место наряд установил, что некто поджёг окно, после чего скрылся, оставив жестяную банку и фрагменты газового баллона для горелок «Следопыт».
Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. Хозяйка пока подсчитывает ущерб.
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