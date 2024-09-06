Как получить налоговый вычет в 2024 году: условия и суммы

Каждый месяц работающие россияне отдают из зарплаты 13 % государству в виде налога. Эти деньги идут на строительство дорог, больниц, улучшение условий жизни нуждающихся и другие важные расходы страны. Многие даже не учитывают эту сумму в своих доходах, так как получают зарплату уже после вычета НДФЛ. Но часть перечисленных в бюджет средств можно вернуть обратно. Для этого существует налоговый вычет. Собрали в карточках, сколько можно получить и на каких условиях.
- Что такое налоговый вычет
- Кто может получить налоговый вычет
- Какие бывают налоговые вычеты
- Сколько можно вернуть денег
- Как получить налоговый вычет
- Какие документы нужны для налогового вычета
Что такое налоговый вычет
Это сумма, уменьшающая размер дохода, с которого уплачивается налог, так называемой налогооблагаемой базы. Также это может быть возврат части ранее уплаченного налога на доходы физлица. В первом случае доход гражданина полностью или частично освобождают от НДФЛ. Во втором — налогоплательщику возвращают часть той суммы, которую он уже перечислил в бюджет с зарплаты в виде подоходного налога.
Кто может получить налоговый вычет
На него может рассчитывать любой гражданин РФ, который платит налоги. Еще одно условие: быть резидентом РФ, то есть проживать в стране не менее 183 дней в календарном году. Нерезиденты воспользоваться такой возможностью не могут.
Без вычета останутся и безработные. Они попросту не платят налоги, которые смогут вернуть. Пособия, которые они получают, не учитываются.
Также его не смогут оформить самозанятые, если они больше нигде не работают. Да, эти люди платят налоги, но не на доходы физлиц, а на профессиональный доход.
Сколько можно вернуть денег
Размер средств, которые можно получить, зависит от категории, к которой относится россиянин, его доходов и особенностей самого вычета. Разберемся с каждым в отдельности.
Стандартные
На детей:
за первого и второго ребенка — 1 400 рублей;
за третьего и каждого последующего — 3 000 рублей;
за ребенка-инвалида выплата вырастет до 12 000 рублей для родителей и усыновителей и до 6 000 рублей — для опекунов и попечителей.
На себя:
чернобыльцы и граждане, пострадавшие от радиации, с инвалидностью вследствие войны имеют право на стандартный вычет в размере 3 000 рублей;
Герои СССР и РФ, люди с инвалидностью с детства и вследствие военных действий могут рассчитывать на 500 рублей.
Сумма поступает ежемесячно, если доход не превышает 350 тысяч рублей в год. Если вы имеете право сразу на несколько стандартных вычетов, на счет будет поступать наибольший.
Социальные
Сумма вычета на обучение детей выросла с 50 000 до 110 000 рублей на каждого ребенка, а общий лимит социальных вычетов по расходам на лечение, лекарства, ДМС, спорт и свое обучение — со 120 000 до 150 000 рублей. То есть теперь в год можно вернуть 19 500 и 14 300 рублей соответственно. Новые правила применяются к расходам, которые будут в 2024 году и позже. По тратам за 2023 год действуют прежние лимиты.
Инвестиционные
Рассчитывается от суммы, внесенной на ИИС в налоговом периоде. Максимальная сумма, с которой может быть выплачен вычет, — 400 000 рублей. То есть нельзя получить более 52 000 рублей (13 %) за год.
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это специальный брокерский счет, для которого предусмотрен льготный налоговый режим. Его могут оформить граждане РФ и резиденты-иностранцы.
Имущественные
При покупке или строительстве недвижимости можно вернуть 13 % от максимальной суммы расходов в размере 2 млн рублей, то есть 260 тысяч рублей. Если жилье приобреталось в ипотеку, полагается еще 390 тысяч рублей. То есть максимум от расходов в 3 млн рублей. В общей сложности вычет составит 650 тысяч рублей. Кстати, опцией могут воспользоваться оба супруга, если недвижимость покупали в браке. В таком случае каждый получит максимальную сумму.
Профессиональные
Здесь расчет зависит от вида деятельности. Например, граждане, у которых есть ИП, могут вернуть 20 % от общей суммы полученного ими дохода. У других категорий вычет рассчитывается исходя из расходов.
Как получить налоговый вычет
По общим правилам это можно сделать тремя способами:
По окончании года, в котором возникло право на вычет (например, вы купили квартиру и оплатили дорогое лечение). В таком случае нужно предоставить в налоговую декларацию формы 3-НДФЛ с приложением подтверждающих документов. В этом случае вычет предоставляется в виде возврата суммы излишне уплаченного налога на доходы физлиц.
До окончания года, в котором возникло право на вычет, обратиться к работодателю с письменным заявлением. Тогда налог не будет удерживаться при выплате зарплаты до тех пор, пока лимит на вычет не будет исчерпан.
По окончании года на основании заявления о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке. Это можно сделать в Личном кабинете налогоплательщика.
Какие документы нужны для налогового вычета
Перечень необходимых документов зависит от вида налогового вычета.
Елена Мальцева