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Происшествия Севший в пшеничном поле Airbus начали разбирать

Севший в пшеничном поле Airbus начали разбирать

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3 комментария

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший на пшеничное поле в Новосибирской области, начали разбирать на запчасти. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании 6 сентября.

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К демонтажу воздушного судна приступил инженерно-технический состав перевозчика. Работы будут вестись поэтапно в соответствии с технологиями разбора каждого агрегата и элемента.

«Детали ВС, находящиеся в лётной годности, прошли тестирование. Они будут проверены повторно и в дальнейшем смогут быть использованы по назначению», - указали в телеграм-канале «Уральских авиалиний».

Поврежденные элементы также будут отправлены на проверку для проведения возможного ремонта. Все работы планируется завершить до декабря текущего года.

12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, который выполнял рейс U6–1383 Сочи — Омск, экстренно сел на пшеничное поле в Новосибирской области. По словам пилота, экипаж воздушного судна принял такое решение из-за нехватки топлива, у самолета мог отказать двигатель. Перед самой посадкой у лайнера возникли проблемы с гидравликой, которая отвечает за саму посадку. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они самостоятельно покинули самолет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263-й УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Подробнее об инциденте читайте в материале «Фонтанки».

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Авиаинцидент Уральские авиалинии Самолет Экстренная посадка Самолет сел в поле
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Комментарии
3
alexadmin
6 сентября 2024, 11:01
Ну ничего, на сэкономленном бензине отобьют.
Zet
6 сентября 2024, 11:05
корпус оставить на месте открыть в нём ресторан и казино с блэкджеком и .......
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