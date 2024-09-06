Севший в пшеничном поле Airbus начали разбирать

«Детали ВС, находящиеся в лётной годности, прошли тестирование. Они будут проверены повторно и в дальнейшем смогут быть использованы по назначению», - указали в телеграм-канале «Уральских авиалиний».

12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, который выполнял рейс U6–1383 Сочи — Омск, экстренно сел на пшеничное поле в Новосибирской области. По словам пилота, экипаж воздушного судна принял такое решение из-за нехватки топлива, у самолета мог отказать двигатель. Перед самой посадкой у лайнера возникли проблемы с гидравликой, которая отвечает за саму посадку. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они самостоятельно покинули самолет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263-й УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Подробнее об инциденте читайте в материале «Фонтанки».

