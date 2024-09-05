«Спасибо за любовь и мемы»: Дуров впервые после задержания прокомментировал обвинение

Основатель Telegram Павел Дуров впервые после задержания 24 августа в аэропорту в Париже вышел на связь и прокомментировал обвинение в свой адрес. В своем канале 5 сентября он рассказал , что его четыре дня допрашивала полиция, а также поблагодарил за любовь и мемы.

Дурову в полиции, с его слов, рассказали, что он может нести ответственность за незаконное использование его же мессенджера другими людьми, поскольку власти Франции не получили ответов от представителей Telegram. Для него это стало удивительным, поскольку в Евросоюзе у мессенджера есть официальный представитель, который и должен отвечать на запросы ЕС. Его электронная почта есть в публичном доступе, отметил Дуров.

Он добавил, что Telegram всегда был открыт для диалога, а установление баланса между конфиденциальностью и безопасностью является сложной задачей для подобных сервисов. Платформе нужно согласовать законы о конфиденциальности с требованиями правоохранительных органов, а местные законы — с законами Евросоюза. Когда Telegram не может договориться с регулятором в этом вопросе, мессенджер готов покинуть страну, подчеркнул Дуров. По его словам, мессенджер делал это ранее. В том числе когда решением суда доступ к мессенджеру был ограничен в России. Дуров также напомнил, что после отказа в блокировке протестных каналов в Иране Telegram был запрещен и в этой стране.