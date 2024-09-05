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Общество «Спасибо за любовь и мемы»: Дуров впервые после задержания прокомментировал обвинение

«Спасибо за любовь и мемы»: Дуров впервые после задержания прокомментировал обвинение

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4 комментария

Основатель Telegram Павел Дуров впервые после задержания 24 августа в аэропорту в Париже вышел на связь и прокомментировал обвинение в свой адрес. В своем канале 5 сентября он рассказал, что его четыре дня допрашивала полиция, а также поблагодарил за любовь и мемы.

Дурову в полиции, с его слов, рассказали, что он может нести ответственность за незаконное использование его же мессенджера другими людьми, поскольку власти Франции не получили ответов от представителей Telegram. Для него это стало удивительным, поскольку в Евросоюзе у мессенджера есть официальный представитель, который и должен отвечать на запросы ЕС. Его электронная почта есть в публичном доступе, отметил Дуров.

«У французских властей было множество способов связаться со мной», — добавил основатель Telegram. Он также рассказал, что ранее помогал властям Франции в создании горячей линии в мессенджере для борьбы с угрозой терроризма в стране.

Обвинения основателя платформы в преступлениях, совершаемыми на этой платформе третьими лицами, Дуров назвал «ошибочным подходом эпохи досмартфонов». Если же страна недовольна работой сервиса, по устоявшейся практике иск в начале подается против самой платформы.

Он добавил, что Telegram всегда был открыт для диалога, а установление баланса между конфиденциальностью и безопасностью является сложной задачей для подобных сервисов. Платформе нужно согласовать законы о конфиденциальности с требованиями правоохранительных органов, а местные законы — с законами Евросоюза. Когда Telegram не может договориться с регулятором в этом вопросе, мессенджер готов покинуть страну, подчеркнул Дуров. По его словам, мессенджер делал это ранее. В том числе когда решением суда доступ к мессенджеру был ограничен в России. Дуров также напомнил, что после отказа в блокировке протестных каналов в Иране Telegram был запрещен и в этой стране.

В Telegram идет ежедневная работа по удалению вредоносных постов и каналов, добавил Дуров. Кроме того, в мессенджере работает горячая линия для ускоренной обработки срочных запросов. В конце обращения Дуров выразил надежду, что его задержание в конце августа сделает мессенджер безопаснее и сильнее.

«Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы», — написал Дуров.

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту в Париже вместе с Юлией Вавиловой, которую СМИ называют его ассистенткой. Спустя 96 часов ему предъявили обвинение в нарушении шести статей уголовного законодательства Франции, среди которых было соучастие в обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве через Telegram. Из-под стражи его выпустили под залог в 5 млн евро. Покинуть страну он сможет не ранее марта 2025 года.

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Комментарии
4
geokarma24
6 сентября 2024, 00:20
Без ютуба хуже, чем без телеги
281844248
6 сентября 2024, 00:05
Спасибо тебе, Паша!
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