В Петербурге 12 городских пляжей из 24 оборудованы умными камерами видеонаблюдения

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко во время прямой линии 5 сентября рассказал, что городские пляжи стараются оборудовать системой видеонаблюдения. На сегодня интеллектуальными камерами снабжены 12 из 24 , отметил он.



«На сегодня дежурным службам города выведено на поток порядка 77 тысяч камер. У нас самих камер порядка 94 тысяч . Мы за пять лет в два раза это количество нарастили», — отметил Москаленко.