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    В Петербурге 12 городских пляжей из 24 оборудованы умными камерами видеонаблюдения

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    8 комментариев

    Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко во время прямой линии 5 сентября рассказал, что городские пляжи стараются оборудовать системой видеонаблюдения. На сегодня интеллектуальными камерами снабжены 12 из 24, отметил он.

    «На сегодня дежурным службам города выведено на поток порядка 77 тысяч камер. У нас самих камер порядка 94 тысяч. Мы за пять лет в два раза это количество нарастили», — отметил Москаленко.

    Он напомнил статистику раскрываемости преступлений с помощью системы видеонаблюдения. За 2023 год с помощью камер сотрудники МВД выявили порядка 840 действий с признаками преступления и раскрыли больше двух тысяч дел. Бывают полезны камеры и для МЧС — например, в поиске людей.

    Камеры на пляжах, как и везде, нужны для контроля и обеспечения правопорядка.

    «У нас в городе 24 пляжа, 12 из них оборудованы системой видеонаблюдения. Это важно с точки зрения обеспечения безопасности на воде. И конечно, правопорядок тоже. В следующем году еще на три пляжа будут установлены камеры. То есть будут оборудованы не 12, а 15 пляжей. Система "Безопасный город" — большое подспорье для правоохранительных органов», — рассказал Москаленко.

    Он напомнил, что умные камеры приносят пользу и в контроле соблюдения правил на дорогах, и в сборе штрафов за нарушения.

    «Сам периодически оплачиваю [штрафы], каюсь, но есть такое дело. Так что система работает, искусственный интеллект на страже порядка в Петербурге», — сказал Москаленко.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что комитет по информатизации планирует довести число камер видеонаблюдения на улицах Петербурга в 2025 году до 115 тысяч.

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    Комментарии 8

    28191662605 Сен 2024 в 23:42
    Давно надо было взяться за воспитание
    +0−0
    28191662605 Сен 2024 в 23:39
    Чудны дела твои, Господи!
    +0−0
    Дондигидон05 Сен 2024 в 23:29
    Весь город, каждый метр стен и заборов исписан знаками закладчиков, наркотрафик в городе, с увеличением ценнейших специалистов из азии, развивается и растет. Камеры есть, но наркодельцов не видят. И все мы знаем почему.
    +2−0
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