В Петербурге 12 городских пляжей из 24 оборудованы умными камерами видеонаблюдения

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко во время прямой линии
«На сегодня дежурным службам города выведено на поток порядка
Он напомнил статистику раскрываемости преступлений с помощью системы видеонаблюдения. За
Камеры на пляжах, как и везде, нужны для контроля и обеспечения правопорядка.
«У нас в городе 24 пляжа, 12 из них оборудованы системой видеонаблюдения. Это важно с точки зрения обеспечения безопасности на воде. И конечно, правопорядок тоже. В следующем году еще на три пляжа будут установлены камеры. То есть будут оборудованы не
Он напомнил, что умные камеры приносят пользу и в контроле соблюдения правил на дорогах, и в сборе штрафов за нарушения.
«Сам периодически оплачиваю [штрафы], каюсь, но есть такое дело. Так что система работает, искусственный интеллект на страже порядка в Петербурге», — сказал Москаленко.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что комитет по информатизации планирует довести число камер видеонаблюдения на улицах Петербурга