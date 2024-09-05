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Происшествия Петербургского профессора, подозреваемого в сексуальном насилии над внучкой, отправили под стражу

Петербургского профессора, подозреваемого в сексуальном насилии над внучкой, отправили под стражу

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3 комментария

Всеволожский городской суд Ленобласти заключил под стражу на два месяца петербургского профессора, доктора социологических наук, которому вменяют действия сексуального характера в отношении внучки его гражданской жены, об этом 5 сентября стало известно «Фонтанке».

Ранее «Фонтанка» писала, что 75-летнего ученого задержали в Колтушах, где он проживает на пенсии. Проверка в отношении него длилась полмесяца. В середине августа оперативникам «детского» отдела уголовного розыска стало известно, что мужчина делал неприличные вещи со своей неродной внучкой в начале 2010-х, когда девочке было не больше пяти лет.

Мужчина дал признательные показания.

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Комментарии
3
Cruz1
5 сентября 2024, 22:22
Если он профессор социологических наук вполне возможен политический заказ
инкогнитто
5 сентября 2024, 21:53
Это как не радная внучка? Ребенок падчерицы?
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