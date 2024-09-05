Петербургского профессора, подозреваемого в сексуальном насилии над внучкой, отправили под стражу

Всеволожский городской суд Ленобласти заключил под стражу на два месяца петербургского профессора, доктора социологических наук, которому вменяют действия сексуального характера в отношении внучки его гражданской жены, об этом 5 сентября стало известно «Фонтанке».

Ранее «Фонтанка» писала, что 75-летнего ученого задержали в Колтушах, где он проживает на пенсии. Проверка в отношении него длилась полмесяца. В середине августа оперативникам «детского» отдела уголовного розыска стало известно, что мужчина делал неприличные вещи со своей неродной внучкой в начале 2010-х, когда девочке было не больше пяти лет.