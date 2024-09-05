Вице-губернатор Москаленко назвал самые перспективные сферы бизнеса в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко во время прямой линии городского правительства 5 сентября рассказал, какие сферы бизнеса в городе перспективнее остальных. У него спросил совета один из пользователей в соцсетях.



«С точки зрения макроэкономики, по темпам развития лучше всего стройка, торговля, промышленность. Если у вас есть соответствующие навыки — рекомендую обратить внимание на эти сферы. <…> Если человек хочет выступить инвестором, я бы посоветовал по перспективам развития фармацевтическую промышленность, производство медицинских изделий и IT», — отметил Москаленко.



Он также посоветовал заранее определиться с юридической формой бизнеса и выбором системы налогообложения.