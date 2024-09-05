Вице-губернатор Москаленко назвал самые перспективные сферы бизнеса в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко во время прямой линии городского правительства 5 сентября рассказал, какие сферы бизнеса в городе перспективнее остальных. У него спросил совета один из пользователей в соцсетях.
«С точки зрения макроэкономики, по темпам развития лучше всего стройка, торговля, промышленность. Если у вас есть соответствующие навыки — рекомендую обратить внимание на эти сферы. <…> Если человек хочет выступить инвестором, я бы посоветовал по перспективам развития фармацевтическую промышленность, производство медицинских изделий и IT», — отметил Москаленко.
Он также посоветовал заранее определиться с юридической формой бизнеса и выбором системы налогообложения.
Валерий Москаленко в правительстве Петербурга отвечает за экономическую политику и стратегическое планирование, систему госзаказа, имущественные отношения, вопросы законности, правопорядка и безопасности.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что генпрокурор России предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса.
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