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Бизнес Генпрокурор предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса

Генпрокурор предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса

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2 комментария

Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил законодательно утвердить механизм ограничения плановых проверок бизнеса в России, сообщает 5 сентября РИА Новости. Идею Краснов высказал на Восточном экономическом форуме, который сейчас проходит во Владивостоке.

С 2022 года в России действует временный мораторий на проверки бизнеса. Он должен завершиться в 2025 году. По словам Краснова, такая практика вкупе с прокурорским контролем доказала свою эффективность, «обеспечив баланс прав предпринимателей и публичных интересов».

«О необходимости законодательного закрепления данного механизма, чтобы из временной меры он стал неизменной гарантией, я проинформировал главу государства, попросив его дать соответствующее поручение председателю правительства», — цитирует издание слова Игоря Краснова.

Генеральный прокурор РФ отметил, что государство все еще будет контролировать исполнение обязательных требований со стороны бизнеса.

Напомним, в мае спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал исключить магазины вейпов и «наливайки» из моратория на проверки бизнеса, так как это касается жизни и здоровья детей.

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Комментарии
2
282517897
5 сентября 2024, 13:28
по этому поводу чуть (12:04) выше замечательная статья про утонувший автобус, проверки и суд
264044681
5 сентября 2024, 13:26
Чего уж там, давайте полностью отменим, пусть творят, что хотят! Особенно предприятия общепита и в области медицины
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