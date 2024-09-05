Генпрокурор предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса

Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил законодательно утвердить механизм ограничения плановых проверок бизнеса в России, сообщает 5 сентября РИА Новости . Идею Краснов высказал на Восточном экономическом форуме, который сейчас проходит во Владивостоке.

С 2022 года в России действует временный мораторий на проверки бизнеса. Он должен завершиться в 2025 году. По словам Краснова, такая практика вкупе с прокурорским контролем доказала свою эффективность, «обеспечив баланс прав предпринимателей и публичных интересов».

