Глава Минздрава ответил на вопрос студента Курского медвуза про военные кафедры: «Будем развивать»

На встрече со студентами Курского государственного медицинского университета 5 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко ответил на вопрос студента: «Рассматривается ли открытие военных кафедр в медицинских университетах?».
По словам министра, это направление будет развиваться: «Очень нужна подготовка по вопросам медицины военным, безусловно. Поэтому рассматривается такой вопрос и объем знаний, который необходим медикам, в том числе и в чрезвычайных ситуациях».
Еще в начале 2023 года депутатский корпус обращался с таким же вопросом к Мурашко, и тот сказал, что Минздрав намерен увеличить число военных учебных центров (раньше их называли военными кафедрами) в медицинских вузах — с 4 до 17. И пообещал, что они будут готовить кадровых офицеров и офицеров запаса.
Сейчас они есть в подведомственных Минздраву университетах — Сеченовском, МГМСУ имени Евдокимова, Ростовском и Тихоокеанском. Поскольку в 2019 году, после вступления в силу поправок к закону о воинской обязанности и военной службе, в гражданских медвузах подготовка офицеров для реальной службы и офицеров запаса возможна только в специализированных военных учебных центрах.
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