Глава Минздрава ответил на вопрос студента Курского медвуза про военные кафедры: «Будем развивать»

По словам министра, это направление будет развиваться: «Очень нужна подготовка по вопросам медицины военным, безусловно. Поэтому рассматривается такой вопрос и объем знаний, который необходим медикам, в том числе и в чрезвычайных ситуациях».

Еще в начале 2023 года депутатский корпус обращался с таким же вопросом к Мурашко, и тот сказал, что Минздрав намерен увеличить число военных учебных центров (раньше их называли военными кафедрами) в медицинских вузах — с 4 до 17. И пообещал, что они будут готовить кадровых офицеров и офицеров запаса.