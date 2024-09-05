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    Суд в Петербурге приговорил к 15 годам мужчину, устроившего теракт на железной дороге

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    1 комментарий

    Первый Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы уроженца Тверской области Павла Массонова, признанного виновным в совершении террористического акта на железнодорожных путях. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    Суд установил, что ранее судимый мужчина, скрываясь под чужим именем, несколько месяцев жил в Петербурге и работал охранником в ресторане. В июле 2023 года он получил инструкцию для совершения теракта на Октябрьской железной дороге, после чего принялся за дело. С помощью зажигательной смеси он поджег релейный шкаф на перегоне между станциями Обухово и Славянка в Петербурге.

    Фото: официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры
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    Суд назначил Массонову 15 лет лишения свободы, из которых первые 5 лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

    Фото: официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

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    Комментарии 1

    Заливщик голосовых планок05 Сен 2024 в 16:27
    Скажите, а тех, из-за кого вагоны с рельс сошли - наградили?
    +0−1
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