Суд в Петербурге приговорил к 15 годам мужчину, устроившего теракт на железной дороге

Первый Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы уроженца Тверской области Павла Массонова, признанного виновным в совершении террористического акта на железнодорожных путях. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Суд установил, что ранее судимый мужчина, скрываясь под чужим именем, несколько месяцев жил в Петербурге и работал охранником в ресторане. В июле 2023 года он получил инструкцию для совершения теракта на Октябрьской железной дороге, после чего принялся за дело. С помощью зажигательной смеси он поджег релейный шкаф на перегоне между станциями Обухово и Славянка в Петербурге.
Суд назначил Массонову 15 лет лишения свободы, из которых первые 5 лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.