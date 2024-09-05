Суд вынес приговор экс-главе Транснационального банка. Он за 10 лет похитил более 1,5 миллиарда рублей у хоккеиста Радулова

Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-председателя совета директоров Транснационального банка (ТБ) Сергея Кононова к 12 годам лишения свободы по уголовному делу о хищении денежных средств ТБ и более 1,6 миллиарда рублей у известного хоккеиста Александра Радулова. Об этом 5 сентября сообщила прокуратура Москвы.
Также суд вынес приговор помощнику Кононова Роману Швецу, которого приговорили к 6 годам 6 месяцам, и замначальника клиентского отдела банка Елене Пантелеевой, осужденной на 5 лет лишения свободы.
«Кононов, являясь бенефициаром и членом совета директоров ТБ, действовал в составе организованной группы, которая в 2014–2015 годах перевела на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства банка, в размере более 213,4 миллиона рублей», — говорится в заявлении прокуратуры.
По данным издания «Ведомости», хоккеист Александр Радулов около 10 лет переводил весь заработок в банк с отозванной лицензией, поскольку доверял Кононову. Тот уверял Радулова, что «деньги все еще работают».
Суд также обязал Кононова выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.