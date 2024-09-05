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    Суд вынес приговор экс-главе Транснационального банка. Он за 10 лет похитил более 1,5 миллиарда рублей у хоккеиста Радулова

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    3 комментария

    Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-председателя совета директоров Транснационального банка (ТБ) Сергея Кононова к 12 годам лишения свободы по уголовному делу о хищении денежных средств ТБ и более 1,6 миллиарда рублей у известного хоккеиста Александра Радулова. Об этом 5 сентября сообщила прокуратура Москвы.

    Также суд вынес приговор помощнику Кононова Роману Швецу, которого приговорили к 6 годам 6 месяцам, и замначальника клиентского отдела банка Елене Пантелеевой, осужденной на 5 лет лишения свободы.

    «Кононов, являясь бенефициаром и членом совета директоров ТБ, действовал в составе организованной группы, которая в 2014–2015 годах перевела на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства банка, в размере более 213,4 миллиона рублей», — говорится в заявлении прокуратуры.

    По данным издания «Ведомости», хоккеист Александр Радулов около 10 лет переводил весь заработок в банк с отозванной лицензией, поскольку доверял Кононову. Тот уверял Радулова, что «деньги все еще работают».

    Суд также обязал Кононова выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.

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    Александр РадуловСергей КононовХищениеТранснациональный банкПриговорСуд
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    Комментарии 3

    Certain_Friend05 Сен 2024 в 18:02
    Брат-2
    +2−0
    28030691905 Сен 2024 в 17:37
    Всё правильно банкир сделал, не должно столько бабла у хоккеиста быть.
    +3−0
    27564035605 Сен 2024 в 17:08
    Похитил миллиард - заплати миллион штрафа! Хехе
    +2−0
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