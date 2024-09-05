Суд вынес приговор экс-главе Транснационального банка. Он за 10 лет похитил более 1,5 миллиарда рублей у хоккеиста Радулова

Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-председателя совета директоров Транснационального банка (ТБ) Сергея Кононова к 12 годам лишения свободы по уголовному делу о хищении денежных средств ТБ и более 1,6 миллиарда рублей у известного хоккеиста Александра Радулова. Об этом 5 сентября сообщила прокуратура Москвы.



Также суд вынес приговор помощнику Кононова Роману Швецу, которого приговорили к 6 годам 6 месяцам, и замначальника клиентского отдела банка Елене Пантелеевой, осужденной на 5 лет лишения свободы.