    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, вос

    774мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.93eur98.07

    Суд отправил в тюрьму мужчину, прославлявшего Украину на заборах Петербурга

    1222
    10 комментариев

    Первый Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам Владислава Басова, который был признан виновным в публичных призывах к осуществлению и оправданию терроризма. Об этом 5 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Суд установил, что 10 июня прошлого года Басов начал переписку с членом радикального сообщества «Братство убийц». Вскоре «Убийцы» стали частью уже международной радикально-националистической ячейки «Маньяки культ убийц»*, идеи которой он активно продвигал на фасадах домов и заборах Петербурга. Серди них — символ, схожий с эмблемой вермахта, кельтский крест и надписи, прославляющие Украину.

    Суд учел все обстоятельства дела и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

    *Террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СудПриговор
    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    Gensekoonpanvrotukra05 Сен 2024 в 16:40
    В 404 придумали новое министерство по возвращению домой патриотов. Былоб неплохо если наши следственные органы имели некую связь с ним. Зачем их тут кормить и содержать? Собирать и на родину,тцк, отступ, пакет
    +0−0
    забыл все05 Сен 2024 в 16:39
    ничего не понял. надпись прославляющая Украину приравнивается к призывам к осуществлению и оправданию терроризма?
    +0−0
    Рострелли05 Сен 2024 в 16:32
    Из Википедии про это сообщество:
    " в соцсетях были выделены следующие основные темы[18]:
    Забота о «чистоте русской нации»;
    Отношение к ЛГБТ-сообществу;
    Обсуждение «слабости народов современной Европы»;

    Чот я уже путаюсь, кто есть ху....
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close