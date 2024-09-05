Суд отправил в тюрьму мужчину, прославлявшего Украину на заборах Петербурга

Первый Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам Владислава Басова, который был признан виновным в публичных призывах к осуществлению и оправданию терроризма. Об этом 5 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что 10 июня прошлого года Басов начал переписку с членом радикального сообщества «Братство убийц». Вскоре «Убийцы» стали частью уже международной радикально-националистической ячейки «Маньяки культ убийц»*, идеи которой он активно продвигал на фасадах домов и заборах Петербурга. Серди них — символ, схожий с эмблемой вермахта, кельтский крест и надписи, прославляющие Украину.