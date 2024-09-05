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    Изобразила припадок? В Кудрово подростки напали на 10-летнего мальчика и его мать

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    14 комментариев

    В Ленобласти группа несовершеннолетних напала на 10-летнего школьника. Мать мальчика, пытаясь защитить сына, также стала жертвой нападения. Об этом 5 сентября пишет 47news.

    Ночью 5 сентября в полицию обратилась женщина, сообщившая о нападении на ее ребенка на детской площадке. Как выяснили журналисты 47news, конфликт возник из-за шутки, связанной с рифмой к слову «Редан». В ответ на это, по словам женщины, три девочки-подростка заставили мальчика встать на колени и извиниться. Когда он отказался, они начали угрожать ему и его друзьям, а затем стали избивать.

    Мать мальчика, Юлия, рассказала, что увидела, как ее сын вернулся домой в истерике. Она поспешила на площадку, где столкнулась с агрессивными подростками, описав их как девушек в черной одежде с изображением пауков.

    «Одну из девочек схватила за руку, а она начала изображать приступ эпилепсии»,
    — сообщила мать побитого.

    На место происшествия прибыли медики и полиция. Девочка, которая «притворялась больной», была доставлена в больницу, однако позже Юлия заметила, что она ведет себя вполне нормально. Мать с сыном получили медицинскую помощь и зафиксировали свои травмы. По словам собеседницы издания, подобные агрессивные группы подростков часто появляются на площадке в Кудрово.

    Следователи Всеволожского района устанавливают обстоятельства произошедшего.

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    ИзбилиРедан
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    Комментарии 14

    28240881205 Сен 2024 в 16:17
    Ну так в школе наверняка учили , что надо быть принципиальным и бороться за правду
    +0−1
    28020365305 Сен 2024 в 15:58
    Загадка еще та:
    с чем рифмуется «Редан»?
    +1−0
    Antuan Rokanten05 Сен 2024 в 15:57
    Этой девочке ремня надо всыпать, чтобы неделю не могла присесть, отправить на огород всю картошку выкопать, а затем за уроки безвылазно. Глядишь, вся эта дурь с риданом выветрится. С жиру бесятся!
    +2−2
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