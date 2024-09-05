Изобразила припадок? В Кудрово подростки напали на 10-летнего мальчика и его мать

В Ленобласти группа несовершеннолетних напала на 10-летнего школьника. Мать мальчика, пытаясь защитить сына, также стала жертвой нападения. Об этом 5 сентября пишет 47news.
Ночью 5 сентября в полицию обратилась женщина, сообщившая о нападении на ее ребенка на детской площадке. Как выяснили журналисты 47news, конфликт возник из-за шутки, связанной с рифмой к слову «Редан». В ответ на это, по словам женщины, три девочки-подростка заставили мальчика встать на колени и извиниться. Когда он отказался, они начали угрожать ему и его друзьям, а затем стали избивать.
Мать мальчика, Юлия, рассказала, что увидела, как ее сын вернулся домой в истерике. Она поспешила на площадку, где столкнулась с агрессивными подростками, описав их как девушек в черной одежде с изображением пауков.
«Одну из девочек схватила за руку, а она начала изображать приступ эпилепсии»,
— сообщила мать побитого.
На место происшествия прибыли медики и полиция. Девочка, которая «притворялась больной», была доставлена в больницу, однако позже Юлия заметила, что она ведет себя вполне нормально. Мать с сыном получили медицинскую помощь и зафиксировали свои травмы. По словам собеседницы издания, подобные агрессивные группы подростков часто появляются на площадке в Кудрово.
Следователи Всеволожского района устанавливают обстоятельства произошедшего.