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Происшествия Учительница атаковала сотрудницу банка зелёнкой в Ленобласти. В полиции показали, до чего её довели голоса

Учительница атаковала сотрудницу банка зелёнкой в Ленобласти. В полиции показали, до чего её довели голоса

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19 комментариев

Обманутая мошенниками учительница сама рискует угодить под следствие в Кировском районе Ленобласти. Следуя надиктованным по телефону инструкциям, она попала в кредитную кабалу, а потом пришла в банк с зелёнкой.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 сентября, едким красителем плеснули в сотрудницу банка на бульваре Партизанской Славы, 12, в Кировске накануне утром. Камера сняла посетительницу, которая зашла в отделение и без лишних слов вылила раствор, фиксируя свои действия на видео.

Полицейские быстро установили её личность. Это 52-летняя местная жительница, которая, по данным «Фонтанки», работает учителем биологии.

В банк женщину привели голоса в трубке. Около месяца назад она имела неосторожность поверить позвонившему ей незнакомцу, который напугал утечкой баз данных с работы с финансовыми реквизитами и персональной информацией. В полицию педагог не обратилась. Под давлением собеседника она брала кредиты в разных банках, «сохраняла» их в банковских ячейках, оформленных якобы на надёжных людей, а потом согласилась принять участие в спецоперации. В банк женщина пришла с зелёнкой и уверенностью, что с её помощью проучит пособницу мошенников.

«Только увидев на пороге своей квартиры полицейских, женщина поняла, что попалась на уловку мошенников. А помимо потери сбережений она приобрела еще и проблемы с законом. По факту совершенных противоправных действий решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в главке.

Дело о мошенничестве по заявлению учительницы уже возбуждено.

В ведомстве предупреждали, что телефонные аферисты вносят новшества в свои схемы и, похитив сбережения, превращают своих жертв в подобие «биодрона». На преступления обманутых толкают под предлогом возвращения денег. Горожан просят звонить в полицию при малейшем подозрении.

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Комментарии
19
Митя Антонов
5 сентября 2024, 14:47
Хотел было написать в комментарии: "Как и чему же она детей учила?", но потом передумал. Подобные люди у нас повсеместно распространены, что по возрастам, что по сферам деятельности.
AndrewBarsik
5 сентября 2024, 15:09
Как следует из текста новости, все её проблемы начались с того, что она "согласилась принять участие в спецоперации". Поэтому каждому советую 1000 и один раз подумать, прежде чем вестись на предложения мошенников принять участие во всяких спецоперациях. А то от этих предложений аж в глазах рябит.
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