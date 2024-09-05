Учительница атаковала сотрудницу банка зелёнкой в Ленобласти. В полиции показали, до чего её довели голоса

Обманутая мошенниками учительница сама рискует угодить под следствие в Кировском районе Ленобласти. Следуя надиктованным по телефону инструкциям, она попала в кредитную кабалу, а потом пришла в банк с зелёнкой.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 сентября, едким красителем плеснули в сотрудницу банка на бульваре Партизанской Славы, 12, в Кировске накануне утром. Камера сняла посетительницу, которая зашла в отделение и без лишних слов вылила раствор, фиксируя свои действия на видео.

Источник: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полицейские быстро установили её личность. Это 52-летняя местная жительница, которая, по данным «Фонтанки», работает учителем биологии.



В банк женщину привели голоса в трубке. Около месяца назад она имела неосторожность поверить позвонившему ей незнакомцу, который напугал утечкой баз данных с работы с финансовыми реквизитами и персональной информацией. В полицию педагог не обратилась. Под давлением собеседника она брала кредиты в разных банках, «сохраняла» их в банковских ячейках, оформленных якобы на надёжных людей, а потом согласилась принять участие в спецоперации. В банк женщина пришла с зелёнкой и уверенностью, что с её помощью проучит пособницу мошенников.



«Только увидев на пороге своей квартиры полицейских, женщина поняла, что попалась на уловку мошенников. А помимо потери сбережений она приобрела еще и проблемы с законом. По факту совершенных противоправных действий решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в главке.



Дело о мошенничестве по заявлению учительницы уже возбуждено.



В ведомстве предупреждали, что телефонные аферисты вносят новшества в свои схемы и, похитив сбережения, превращают своих жертв в подобие «биодрона». На преступления обманутых толкают под предлогом возвращения денег. Горожан просят звонить в полицию при малейшем подозрении.