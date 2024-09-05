День осеннего равноденствия в 2024 году: как по приметам узнать, какой будет осень

Слова, от которых становится больно: скоро световой день будет короче ночи Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Для нас день осеннего равноденствия неприятен потому, что после него световой день становится короче ночи, — не успеешь моргнуть, как и выходить из дома будем засветло, а возвращаться придется в кромешной темноте. Но у наших предков к этому дню отношение было особенное. С самим фактом наступления даты, когда день равен ночи, были связаны разные тайны и суеверия.

Что такое день осеннего равноденствия Смена времен года на нашей планете наступает благодаря тому, что Земля на орбите Солнца несколько меняет наклон. Из-за этого получается, что к Солнцу больше повернута то северная, то южная стороны. Стоит Солнцу пересечь экватор, как наступает астрономическая весна в южном полушарии и астрономическая осень — в северном.

Когда день осеннего равноденствия в 2024 году Сама дата перехода немного плавает — в 2024 году это 22 сентября. Если совсем точно, то осеннее равноденствие в 2024 году наступит в 15:43 по московскому времени. Именно в этот момент Солнце окажется максимально близко к экватору.



Что интересно — «темная» половина года в северном полушарии продолжается всего 179 дней . Это на неделю короче, чем в южном. Как отмечают день осеннего равноденствия в разных странах Практически у каждого из народов мира день осеннего равноденствия был наделен мистической силой и таинственностью. Люди проводили различные ритуалы, чтобы задобрить высшие силы, духов и природу.

У древних кельтов праздник второго урожая, или Мабон, всегда был одним из наиболее почитаемых. Его относили к основным торжествам Колеса года, которых было всего 8 в этом древнем календаре.



День осеннего равноденствия отмечали, так как именно к этому моменту созревал основной урожай яблок. К слову, немецкий Октоберфест нередко называют наследником Мабона.

В Британии с праздниками в честь астрономических изменений связан знаменитый Стоунхендж. В дни равноденствия и солнцестояния современные последователи друидов до сих пор приезжают к историческому памятнику и устраивают там фестивали.

Для японцев день осеннего равноденствия — вполне официальный праздник. Однако язычества в такой традиции нет: у исповедующих буддизм дата имеет собственное значение. Хиган, наступающий в день осеннего равноденствия, связан с почитанием умерших и запретом на убийство живых существ. Японцы в этот день питаются только вегетарианской пищей — бобами и рисовыми лепешками. Также у них принято посещать могилы умерших родственников.



День осеннего равноденствия отмечают и в Мексике. На территории этого государства ранее жили майя, и пирамида Кукулькан (пирамида Пернатого змея) всё так же стоит в городе Чичен-Ица на полуострове Юкатан. Древнее строение построено так, что солнечные лучи в дни равноденствия проходят через его ворота и образуют причудливые узоры. Они складываются в изображение пернатого змея Кецалькоатля. Те, кто до сих пор в него верит, устраивают туда паломничество. Увидеть красивое явление стремятся также многие туристы.

Традиции в день осеннего равноденствия Славяне начинали праздновать день осеннего равноденствия за неделю до наступления даты, а заканчивали неделей позже. Считалось, что вода в этот период обладает особыми свойствами: дает красоту и несет здоровье.

С момента Крещения Руси праздник, посвященный Велесу, сменился Рождеством Пресвятой Богородицы. Однако некоторые традиции сохранились — и в народе считаются действенными.

Так, рябина в сознании предков была и оберегом, и советчиком. Поэтому существовали особенные традиции, связанные с ней:

чтобы защитить дом от нечистой силы, кисти рябины укладывали вместе с листьями между оконными рамами;

по количеству ягод в грозди можно определить, насколько суровой будет зима — чем больше плодов, тем холоднее;

если в день осеннего равноденствия сорвать рябину и оставить ее в доме, она будет защищать от бессонницы и болезней.

Также в этот день принято печь пироги с капустой и с брусникой и угощать ими близких и соседей.

Инфографика: Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Приметы на день осеннего равноденствия По погоде в день осеннего равноденствия можно было сказать, какая будет осень. Солнце сулило теплые дни, и наоборот: если погода пасмурная, то скоро наступит дождливый период и придут холода.



Даже будучи обыкновенным астрономическим явлением, день осеннего равноденствия чем-то особенный. Многие чувствуют наступление настоящей осени, и настроение неуловимо меняется. Возможно, к этому и магнитные бури в сентябре 2024 года причастны.



Как ни странно, в большинстве своем именно в эту дату чувствуется тепло, уют домашнего очага, а приближение зимы не так пугает своей холодностью. А что вы чувствуете, когда наступает настоящая осень?

