Сбербанк: число звонков от мошенников в России сократилось втрое

В России удалось втрое снизить количество звонков от телефонных мошенников. Сейчас их число снизилось с 20 миллионов до шести-семи миллионов в сутки. Об этом сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов, передает РИА Новости 5 сентября.
В рамках Восточного экономического форума Кузнецов отметил, что соответствующего показателя удалось достичь за последние две недели благодаря эффективной работе правоохранителей. Также, по его словам, уменьшению спам-звонков поспособствовали борьба с сим-боксами, ужесточение правил покупки сим-карт и удары по энергетическим объектам на территории Украины.
Что касается сим-карт, в августе президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает лимит на количество мобильных номеров на абонента. С апреля 2025 года иностранцам для осуществления покупки потребуется пройти регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС) и лично явиться в салон связи.
Ранее «Фонтанка» писала, что мошенники прибегли к новой схеме обмана, касающейся якобы школьных выплат. Для этого злоумышленники заполучают доступ к родительским чатам в социальных сетях и предлагают доверчивым родителям перейти по ссылкам для получения «выплат к школе».