Сбербанк: число звонков от мошенников в России сократилось втрое

В России удалось втрое снизить количество звонков от телефонных мошенников. Сейчас их число снизилось с 20 миллионов до шести-семи миллионов в сутки. Об этом сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов, передает РИА Новости 5 сентября.

В рамках Восточного экономического форума Кузнецов отметил, что соответствующего показателя удалось достичь за последние две недели благодаря эффективной работе правоохранителей. Также, по его словам, уменьшению спам-звонков поспособствовали борьба с сим-боксами, ужесточение правил покупки сим-карт и удары по энергетическим объектам на территории Украины.