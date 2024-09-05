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    Сбербанк: число звонков от мошенников в России сократилось втрое

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    7 комментариев

    В России удалось втрое снизить количество звонков от телефонных мошенников. Сейчас их число снизилось с 20 миллионов до шести-семи миллионов в сутки. Об этом сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов, передает РИА Новости 5 сентября.

    В рамках Восточного экономического форума Кузнецов отметил, что соответствующего показателя удалось достичь за последние две недели благодаря эффективной работе правоохранителей. Также, по его словам, уменьшению спам-звонков поспособствовали борьба с сим-боксами, ужесточение правил покупки сим-карт и удары по энергетическим объектам на территории Украины.

    Что касается сим-карт, в августе президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает лимит на количество мобильных номеров на абонента. С апреля 2025 года иностранцам для осуществления покупки потребуется пройти регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС) и лично явиться в салон связи.

    Ранее «Фонтанка» писала, что мошенники прибегли к новой схеме обмана, касающейся якобы школьных выплат. Для этого злоумышленники заполучают доступ к родительским чатам в социальных сетях и предлагают доверчивым родителям перейти по ссылкам для получения «выплат к школе».

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    Комментарии 7

    Кот Ученый05 Сен 2024 в 12:52
    Оно и понятно! С электричеством на укрАине проблемы))
    Я лично заметил - действительно значительно реже стали звонить
    +0−0
    мухомор05 Сен 2024 в 11:39
    как-то незаметно.
    мне вот не звонят, но я иногда поигрывают в фрод-рулетку.
    там всё так же.
    ну правда уже не пытаются "голые ноги" сказать, сразу соскакивают. раньше забористая шутка была.
    +0−1
    alexpv05 Сен 2024 в 11:06
    Что-то ни разу не заметил такой тенденции, а мне звонят каждую неделю, так как по необходимости номер телефона засвечен в публичных интернет местах. Схемы обмана меняются, легенды обновляются, а количество..нет, все тоже самое.
    +3−0
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