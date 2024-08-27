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    Предлагают получить выплаты к школе и похищают все деньги с карты. Новая схема обмана в родительских чатах

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    Пока школьники и их родители активно готовятся к новому учебному году, кибермошенники придумали новую схему обмана, касающуюся якобы школьных выплат. Выявили ее специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества, сообщает во вторник, 27 августа, пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

    Цель новой схемы аферистов, как и прежде, состоит в том, чтобы получить доступ к онлайн-банку жертвы и перевести себе все деньги со счета. Для этого мошенники внедряются в родительские чаты в социальных сетях и предлагают доверчивым мамам и папам перейти по фишинговым ссылкам для получения «выплат к школе». Родители школьников заполняют данные своей банковской карты и телефона и лишаются всех средств. Кроме того, преступники могут предложить жертвам заплатить комиссию и налог за «выплату».

    Стоит отметить, что федеральных выплат к школе не существует. Однако в некоторых регионах предусмотрена адресная помощь малоимущим, многодетным и семьям с детьми-инвалидами. Депутаты Госдумы не первый год предлагают сделать ежегодную выплату к 1 сентября для всех учащихся в школе россиян, но из года в год законопроект отклоняется.

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