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    В Петербурге подросток с особенностями развития утонул в Финском заливе

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    6 комментариев

    Жаркий осенний день обернулся трагедией в Приморском районе Петербурга. Под конец купального сезона на пляже у ТРК «Питерлэнд» погиб подросток. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 сентября.

    Экстренные службы на Приморский проспект накануне в третьем часу дня вызвал один из отдыхавших на берегу Финского залива — он заметил женщину, которая в панике искала сына.

    17-летний юноша ушёл купаться около двух часов дня. Мать приглядывала за своим ребёнком, у которого есть особенности развития, но на некоторое время отвлеклась. Когда посмотрела на залив снова, сына в воде уже не увидела.

    По предварительным данным, спасатели нашли подростка примерно в десяти метрах от берега без признаков жизни. Точную причину его смерти установят судмедэксперты. Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет.

    4 сентября в Петербурге выдалось рекордно жарким. По данным синоптиков, ещё до четырёх часов дня в городе зафиксировали +27,9, при этом воздух продолжал прогреваться.

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    Комментарии 6

    Guddd-Head05 Сен 2024 в 10:22
    В 10 метрах от берега?
    Там же по щиколотку
    +0−0
    05 Сен 2024 в 10:12
    природа все правильно сделала
    +2−1
    DEMOMON05 Сен 2024 в 10:02
    "Точную причину его смерти установят судмедэксперты."
    А так, конечно, не понятно, да?
    +1−0
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