В Петербурге подросток с особенностями развития утонул в Финском заливе

Жаркий осенний день обернулся трагедией в Приморском районе Петербурга. Под конец купального сезона на пляже у ТРК «Питерлэнд» погиб подросток. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 сентября.
Экстренные службы на Приморский проспект накануне в третьем часу дня вызвал один из отдыхавших на берегу Финского залива — он заметил женщину, которая в панике искала сына.
17-летний юноша ушёл купаться около двух часов дня. Мать приглядывала за своим ребёнком, у которого есть особенности развития, но на некоторое время отвлеклась. Когда посмотрела на залив снова, сына в воде уже не увидела.
По предварительным данным, спасатели нашли подростка примерно в десяти метрах от берега без признаков жизни. Точную причину его смерти установят судмедэксперты. Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет.
4 сентября в Петербурге выдалось рекордно жарким. По данным синоптиков, ещё до четырёх часов дня в городе зафиксировали +27,9, при этом воздух продолжал прогреваться.