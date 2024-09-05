В Петербурге подросток с особенностями развития утонул в Финском заливе

Жаркий осенний день обернулся трагедией в Приморском районе Петербурга. Под конец купального сезона на пляже у ТРК «Питерлэнд» погиб подросток. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 сентября.

Экстренные службы на Приморский проспект накануне в третьем часу дня вызвал один из отдыхавших на берегу Финского залива — он заметил женщину, которая в панике искала сына.

17-летний юноша ушёл купаться около двух часов дня. Мать приглядывала за своим ребёнком, у которого есть особенности развития, но на некоторое время отвлеклась. Когда посмотрела на залив снова, сына в воде уже не увидела.