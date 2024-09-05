«АВТОВАЗ» намерен в сентябре запустить производство электрического Largus

Концерн «АВТОВАЗ» собирается запустить производство электрического автомобиля LADA Largus на заводе в Ижевске в конце сентября. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил на ВЭФ 5 сентября вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.

«В конце сентября на заводе в Ижевске запускаем электромобиль е-Largus. Отечественный высоколокализованный продукт», — сказал Громак.

«Ларгус» был самым продаваемым универсалом на отечественном рынке в течение семи лет, его неоднократно признавали «Автомобилем года в России», с 2012 по 2022 годы было выпущено более 500 тысяч машин этой модели. Производство LADA Largus остановили в феврале 2022 года, перезапуск долго откладывался. Сборка на новом месте, в Ижевске, началась 15 мая. 20 июня автомобиль вернулся на рынок.

Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября.