Ноутбук дороже жизни: «Фонтанка» выяснила, как самокатчик с Арсенальной набережной оказался в Неве

«4 сентября в 17:37 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в воде по адресу Арсенальная набережная,
Ранее очевидцы сообщили, что самокатчик упал в реку, врезавшись в ограждение: средство индивидуальной мобильности осталось лежать возле поребрика, а ездок оказался в воде. Предполагалось, что он вылетел туда после удара. Однако в воду его привело желание спасти свои вещи.
«Прибывшим нарядом полиции было установлено, что мужчина
Как сообщалось ранее, пострадавший — айтишник, и, очевидно, сохранность девайсов стала для него важнее здоровья. Несмотря на то, что на фотографиях очевидцев видны ссадины и царапины, госпитализация не потребовалась.
Судя по тому, что из воды незадачливого ездока извлекли с пустыми руками, драгоценный лэптоп упокоился на дне речном.