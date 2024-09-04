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    Ноутбук дороже жизни: «Фонтанка» выяснила, как самокатчик с Арсенальной набережной оказался в Неве

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    «4 сентября в 17:37 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в воде по адресу Арсенальная набережная, дом 2, находится человек». Так начинается комментарий петербургской полиции об инциденте с самокатчиком, которого вытаскивали из Невы гидроциклисты.

    Ранее очевидцы сообщили, что самокатчик упал в реку, врезавшись в ограждение: средство индивидуальной мобильности осталось лежать возле поребрика, а ездок оказался в воде. Предполагалось, что он вылетел туда после удара. Однако в воду его привело желание спасти свои вещи.

    «Прибывшим нарядом полиции было установлено, что мужчина 1983 года рождения двигался на электросамокате по набережной и, не справившись с управлением, врезался в поребрик. В результате столкновения личные вещи мужчины, а именно рюкзак с электронной техникой, перелетели за ограждение и упали в Неву. Чтобы достать рюкзак с ноутбуком, мужчина самостоятельно перелез через ограждение и спрыгнул в воду», — так объяснили в полиции произошедшее.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Как сообщалось ранее, пострадавший — айтишник, и, очевидно, сохранность девайсов стала для него важнее здоровья. Несмотря на то, что на фотографиях очевидцев видны ссадины и царапины, госпитализация не потребовалась.

    Судя по тому, что из воды незадачливого ездока извлекли с пустыми руками, драгоценный лэптоп упокоился на дне речном.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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