Ноутбук дороже жизни: «Фонтанка» выяснила, как самокатчик с Арсенальной набережной оказался в Неве

«4 сентября в 17:37 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в воде по адресу Арсенальная набережная, дом 2 , находится человек». Так начинается комментарий петербургской полиции об инциденте с самокатчиком, которого вытаскивали из Невы гидроциклисты.

Ранее очевидцы сообщили, что самокатчик упал в реку, врезавшись в ограждение: средство индивидуальной мобильности осталось лежать возле поребрика, а ездок оказался в воде. Предполагалось, что он вылетел туда после удара. Однако в воду его привело желание спасти свои вещи.